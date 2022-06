Strache zum zweiten Mal nach "Ibiza" vor Gericht

Wien - Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht seit heute, Dienstag, erneut vor Gericht. Im Großen Schwurgerichtssaal musste sich der ehemalige Vizekanzler dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft stellen, dem befreundeten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz gegen Spendengelder einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Beide Angeklagte wiesen alle Vorwürfe zurück und bekannten sich "nicht schuldig". Insgesamt sind sechs Prozesstage anberaumt.

Russen verstärken Luftangriffe im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Während ukrainische Truppen in der Industriestadt Sjewjerodonezk in Straßenkämpfe mit russischen Soldaten verwickelt sind, greift die russische Luftwaffe verstärkt Ziele in der Region Donezk an. Zusätzlich zur russischen Artillerie seien Kampfflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag mit. Das ukrainische Militär selbst flog nach eigenen Angaben im Süden des Landes mehrere Luftangriffe auf russische Stellungen.

Einheitliches Ladekabel für Handys kommt Mitte 2024

Brüssel - Handys und zahlreiche andere Elektrogeräte müssen in der EU ab Mitte 2024 eine einheitliche Ladebuchse haben. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich auf USB-C als Standard-Ladebuchse, wie die Leiterin der Verhandlungen, Anna Cavazzini (Grüne), am Dienstag sagte. Ihren Angaben zufolge gilt die Regelung etwa für Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer und tragbare Lautsprecher. Auch die französische Ratspräsidentschaft bestätigte eine Einigung.

Weiter Spekulationen über Johnsons Zukunft

London - Der britische Premier Boris Johnson will nach dem überstandenen Misstrauensvotum in seiner eigenen Fraktion die Debatte über seine politische Zukunft beenden. "Wir sind jetzt in der Lage, einen Schlussstrich zu ziehen unter die Fragen, mit denen sich unsere Gegner beschäftigen wollen", sagte der konservative Regierungschef am Dienstag in London zu Beginn einer Kabinettssitzung. Er wolle sich nun ausschließlich darauf konzentrieren, wie das Land vorangebracht werden könne.

FPÖ-Entscheidung für Bundespräsidentenwahl "nicht heute"

Wien - Der Entscheid der FPÖ, wen sie gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in die Bundespräsidenten-Wahl schickt, soll bei den blauen Gremien-Sitzungen am Dienstag noch nicht erfolgen. Das Thema stehe gar nicht auf der Tagesordnung, sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl vor Beginn des FPÖ-Vorstandes im Wiener Rathauskeller. Man werde aber darüber reden. "Es wird eine gute Entscheidung für Österreich geben. Es wird sie aber nicht heute geben", sagte er vor Journalisten.

Außenminister Schallenberg trifft polnischen Amtskollegen

Warschau - Beim ersten Besuch eines österreichischen Außenministers seit etlichen Jahren haben einander Polens Außenminister Zbigniew Rau und sein Wiener Amtskollege Alexander Schallenberg (ÖVP) gegenseitige Wertschätzung - auch in Hinblick auf die Hilfe für die Ukraine - versichert. Schallenberg lobte am Dienstag die Rolle Warschaus: "Polen ist der Dreh- und Angelpunkt der westlichen Hilfe." Unter Freunden könne man aber auch das Thema Rechtsstaatlichkeit ansprechen, so Schallenberg.

Geleakte Daten stammen wohl aus Kärntner Hackerangriff

Klagenfurt - Nachdem am Freitag Daten des Hackerangriffs auf die Kärntner Landesverwaltung im Internet veröffentlicht worden waren, ist am Dienstag die Echtheit der Daten bestätigt worden. "Wir gehen davon aus, dass die veröffentlichten Daten mit den Daten des Landes übereinstimmen," sagte Landessprecher Gerd Kurath auf APA-Anfrage. Die Homepage des Landes Kärnten ist nach wie vor offline. Wann die Seite wieder verfügbar sein wird, war laut Kurath unklar.

Vorhabensbericht der Anklagebehörde zu getöteter 13-Jähriger

Wien/London - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen, die am 26. Juni 2021 auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden wurde, ihre Ermittlungen abgeschlossen. Ein Vorhabensbericht - der Inhalt unterliegt der Amtsverschwiegenheit - wurde erstellt und bereits der Oberstaatsanwaltschaft übermittelt, teilte Behördensprecherin Nina Bussek auf APA-Anfrage mit.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Kursverlusten beendet. Der Leitindex ATX fiel um 0,28 Prozent auf 3.360,83 Einheiten. Zins- und Inflationssorgen belasten weiterhin die Märkte. Vor diesem Hintergrund werden die Entscheidungen der EZB-Sitzung am Donnerstag mit Spannung erwartet. In Wien blieb es von Meldung- und Analystenseite ruhig. Ölwerte konnten zulegen, auch Bauaktien gewannen. Immofinanz sackten 16,2 Prozent ab. Banktitel gaben ebenfalls nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

