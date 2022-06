Russische Offensive hält an - Lyssytschansk unter Beschuss

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die russischen Truppen greifen nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk nicht nur Sjewjerodonezk, sondern auch seine Zwillingsstadt Lyssytschask auf der anderen Seite des Flusses Siwerskyj Donez an. Bei den Angriffen sei am Dienstag ein Einheimischer getötet worden, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj am Mittwoch. Der Generalstab in Kiew teilte indes mit, dass man dem Ansturm in Sjewjerodonezk standhalte. Auch Angriffe auf die Orte Toschkiwka und Ustyniwka seien abgewehrt worden.

Lawrow in Türkei für Gespräche zu Getreideexport aus Ukraine

Ankara/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Außenminister Sergej Lawrow will an diesem Mittwoch seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zu Gesprächen in Ankara treffen. Dabei soll es Angaben beider Seiten zufolge auch um die Freigabe ukrainischer Getreidelieferungen gehen. Die türkische Regierung sprach im Voraus bereits von "deutlichen Fortschritten" in den Gesprächen mit Vertretern Kiews, Moskaus und der Vereinten Nationen. Es hake aber beim Thema Vertrauen.

Viele Tote nach Zugsunglück im Iran

Teheran - Bei einem Zugsunglück im Iran sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, teilte die iranische Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch unter Berufung auf den Roten Halbmond mit. Demnach war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der Wüstenstadt Jasd entgleist. Es werde eine höhere Opferzahl befürchtet, hieß es. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

Milliardengewinn für voestalpine

Wien/Linz - Mitten in der Coronakrise hat der Linzer Stahlkonzern voestalpine 2021/22 einen Rekordgewinn von 1,3 Mrd. Euro erzielt, wie das Unternehmen am Mittwoch im Vorfeld der Bilanzpressekonferenz bekanntgab. Im Jahr davor waren es nur 31,7 Mio. Euro gewesen. Die Dividende soll nun gegenüber dem Vorjahr von 0,5 auf 1,2 Euro je Aktie kräftig angehoben werden. Angesichts des Ukraine-Kriegs habe sich die Marktstimmung zu Beginn des Geschäftsjahres 2022/23 allerdings eingetrübt.

Erstmals Mikroplastik im Schnee der Antarktis nachgewiesen

Antarktis/Wellington - Forscher haben im Schnee der Antarktis erstmals Mikroplastik entdeckt. "Es ist unglaublich traurig, aber Mikroplastik im frischen Schnee der Antarktis zu finden, unterstreicht das Ausmaß der Plastikverschmutzung selbst in den entlegensten Regionen der Welt", sagte die Studentin Alex Aves von der neuseeländischen Canterbury University, die die Studie zusammen mit mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchgeführt hat.

Karner will Asylprüfungen in Drittstaaten auslagern

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag dafür ausgesprochen, nach dem Vorbild Großbritanniens und Dänemarks Asylwerber in Drittstaaten außerhalb der EU zu bringen. "Es wäre eine gute Lösung, künftig Migranten von der EU in Drittstaaten zurückzuschicken und dort ihre Asylanträge prüfen zu lassen", sagte Karner gegenüber der deutschen Zeitung "Die Welt" (Mittwoch).

US-Präsident Biden eröffnet Amerika-Gipfel in Los Angeles

Los Angeles - US-Präsident Joe Biden eröffnet am Mittwoch das IX. Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles. Die US-Regierung hatte die Präsidenten der autoritär geführten Länder Kuba, Venezuela und Nicaragua nicht zum Gipfel eingeladen. Daraufhin sagten mehrere Staatschefs ihrerseits ihre Teilnahme ab. Bis zum Freitag wollen die Vertreter aus 31 Staaten beraten.

99 Schüler im Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet

Mittelberg - 99 Schülerinnen und Schüler sowie acht Lehrer aus Deutschland sind am Dienstag im Kleinwalsertal mit Hubschraubern aus Bergnot gerettet worden. Die Lehrerschaft hatte aus dem Internet eine Wanderroute ausgewählt, die weder der Bekleidung und dem Schuhwerk der Jugendgruppe, noch ihrer Bergerfahrung entsprach, teilte die Polizei Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch mit.

