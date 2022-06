Russische Offensive hält an - Lyssytschansk unter Beschuss

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die russischen Truppen greifen nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk nicht nur Sjewjerodonezk, sondern auch die Zwillingsstadt Lyssytschask auf der anderen Seite des Flusses Siwerskyj Donez an. Bei den Angriffen sei Dienstag ein Einheimischer getötet worden, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj am Mittwoch. Vermutlich werde Russland eine gewaltige Offensive beginnen, auf die es alle Bemühungen konzentriere. Der Generalstab in Kiew teilte mit, dass man dem Ansturm standhalte.

Auto fuhr in Berlin in Menschenmenge

Berlin - In der Berliner Innenstadt, beim Breitscheidplatz nahe der Gedächtniskirche, ist am Mittwoch ein Auto in eine Menschenmenge und ein Geschäft gefahren. Dabei wurden der Feuerwehr zufolge ein Mensch getötet und acht Menschen schwer verletzt. Fünf davon schwebten in Lebensgefahr. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 29-jährigen, in Berlin lebenden Deutsch-Armenier, gab die Polizei via Twitter bekannt. Er wurde festgenommen. Die Hintergründe waren vorerst unklar.

OECD schraubt Wachstumserwartungen für Österreich nach unten

Wien/Paris - Die Industriestaaten-Organisation OECD hat ihre Wachstumserwartungen für Österreich in Anbetracht des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation deutlich zurückgenommen. Für heuer rechnet die Organisation nur noch mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 3,6 Prozent, im Dezember war sie noch von einem Plus von 4,6 Prozent ausgegangen. Für 2023 beläuft sich die Prognose nur noch auf 1,4 Prozent, nach 2,5 Prozent im Dezember, teilte die OECD am Mittwoch mit.

Regierung verhandelt Maßnahmen gegen Teuerung

Wien - Die Regierung arbeitet derzeit an einem weiteren Entlastungspaket gegen die Inflation. Im Gespräch sind verschiedene Maßnahmen. Ziemlich fix dürften die Verschiebung des CO2-Preises von Juli auf Oktober und die Erhöhung des Klimabonus für dieses Jahr sowie das Verbot von Gasheizungen in Neubauten sein. Darüber hinaus wird über die Abschaffung der Kalten Progression und eine Anhebung von Sozialleistungen verhandelt. Beschlossen werden soll das Pakt schon nächste Woche.

EU-Parlament stimmt über mehrere Klimaschutzgesetze ab

Straßburg - Das Europaparlament stimmt am Mittwoch über wichtige Teile des EU-Klimapakets ab. Es geht unter anderem um ein mögliches De-facto-Verbot für Verbrennermotoren ab 2035. Die Ausweitung des Emissionshandels (ETS) auf Gebäude und Verkehr wurde abgelehnt. Dabei hätte für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) gezahlt werden müssen. Das Gesetz wurde zurück an den Umweltausschuss verwiesen.

Fernwärme in Wien soll um 92 Prozent teurer werden

Wien - Die Wien Energie möchte die Preise für die Fernwärme um 92 Prozent erhöhen. Man habe einen Antrag auf Anpassung des amtlichen Preisbescheids gestellt, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Die wirtschaftlichen Entwicklungen würden eine deutliche Erhöhung erzwingen, wurde versichert. Mit Fernwärme werden etwa 440.000 Haushalte beliefert.

Viele Tote nach Zugsunglück im Iran

Teheran - Bei einem Zugsunglück im Iran sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, teilte die iranische Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch unter Berufung auf den Rettungsdienst mit. Demnach war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der Wüstenstadt Jasd entgleist.

USA bilden 500.000 Gesundheitskräfte in Lateinamerika aus

Los Angeles - Die USA wollen 500.000 Gesundheitsfachkräfte in Lateinamerika ausbilden. Innerhalb von fünf Jahren sollen eine halbe Million Mitarbeiter geschult werden, unter anderem in den Bereichen Forschung und öffentliche Verwaltung, wie das Weiße Haus am Mittwoch auf dem Amerika-Gipfel in Los Angeles mitteilte. Die 100-Millionen-Dollar-Initiative werde demnach nicht komplett von den USA finanziert, auch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) soll Gelder beisteuern.

