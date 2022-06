US-Präsident Biden eröffnet Amerika-Gipfel in Los Angeles

Los Angeles/Ankara - Nach wochenlangem Gezerre um die Teilnehmerliste hat US-Präsident Joe Biden das IX. Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) mit einem Plädoyer für demokratische Werte eröffnet. "Demokratie ist ein Kennzeichen unserer Region", sagte Biden am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie in Los Angeles. Zuvor hatte es einen Konflikt um die Ausladung von autoritär regierenden Präsidenten gegeben.

Fahrt in Menschenmenge in Berlin wohl "Amoktat"

Berlin - Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger hat die Todesfahrt eines 29-Jährigen in der Hauptstadt am Mittwoch als "Amoktat" bezeichnet. "Nach neuesten Informationen stellt sich das heutige Geschehen in der Tauentzienstraße als eine Amoktat eines psychisch beeinträchtigten Menschen dar", erklärte Spranger am Abend im Online-Dienst Twitter. Bei dem Vorfall am Mittwochvormittag waren eine Frau getötet und 14 weitere Menschen teils schwer verletzt worden.

Ukrainische Stadt Sjewjerodonezk vor dem Fall

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - In der Schlacht um die strategisch wichtige ostukrainische Industriestadt Sjewjerodonezk sind die russischen Streitkräfte laut der Regionalregierung erhebliche vorangekommen. Sie kontrollierten inzwischen den größten Teil der Stadt, teilte der Gouverneur von Luhansk, Serhij Gajdaj, am Mittwoch mit. Dem Sender RBC-Ukraine sagte er, die ukrainischen Soldaten hätten sich angesichts des gewaltigen russischen Ansturms im Laufe des Tages an den Stadtrand zurückziehen müssen.

VwGH bestätigt: Pushback nach Slowenien rechtswidrig

Wien/Graz - Nachdem das Landesverwaltungsgericht Steiermark im Juli 2021 erkannt hatte, dass im Fall eines Pushbacks an der Grenzkontrollstelle Sicheldorf die im Herbst 2020 erfolgte Zurückweisung von Geflüchteten nach Slowenien zu Unrecht erfolgt war, liegt nun die höchstgerichtliche Bestätigung dieser Entscheidung vor. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat nämlich eine dagegen eingebrachte Revision der Landespolizeidirektion Steiermark zurückgewiesen.

Prozess nach tödlichem Alkounfall mit Rettungswagen in OÖ

Wels/Krenglbach - Ein Alkolenker muss sich nach einem tödlichen Unfall mit einem Rettungswagen heute, Donnerstag in Wels vor Gericht verantworten. Der 42-Jährige war am 8. November in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen das Einsatzfahrzeug, in dem zwei betagte Patientinnen transportiert wurden, gekracht. Eine 83-Jährige starb in der Folge.

EZB setzt Kurs in Richtung Zinserhöhung

EU-weit/Brüssel/Frankfurt - Europas Währungshüter steuern auf die erste Zinserhöhung seit elf Jahren zu. Bis Ende September 2022 sollen die Negativzinsen im Euroraum beendet sein, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich ankündigte. Die Weichen in Richtung steigende Zinsen wird der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach bei seiner auswärtigen Sitzung an diesem Donnerstag in Amsterdam stellen.

Nova Rock-Festival nach zwei Jahren Pandemie-Pause zurück

Nickelsdorf - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es wieder soweit: Am heutigen Donnerstag öffnet das Nova Rock-Festival im burgenländischen Nickelsdorf seine Pforten. Bis inklusive Sonntag werden dann täglich rund 55.000 Fans die Pannonia Fields bevölkern, wenn Bands wie Muse, Kraftklub, Korn oder Placebo in die Saiten und zum Mikrofon greifen werden. Damit verzeichnet man laut Veranstalter auch einen neuen Besucherrekord. Camping- und Caravanbereich sind bereits zugänglich.

Fernwärme in Wien soll um 92 Prozent teurer werden

Wien - Die Wien Energie möchte die Preise für die Fernwärme um 92 Prozent erhöhen. Man habe einen Antrag auf Anpassung des amtlichen Preisbescheids gestellt, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Die wirtschaftlichen Entwicklungen würden eine deutliche Erhöhung erzwingen, wurde versichert. Mit Fernwärme werden etwa 440.000 Haushalte beliefert.

