US-Präsident Biden eröffnet Amerika-Gipfel in Los Angeles

Los Angeles/Ankara - Nach wochenlangem Gezerre um die Teilnehmerliste hat US-Präsident Joe Biden das IX. Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) mit einem Plädoyer für demokratische Werte eröffnet. "Demokratie ist ein Kennzeichen unserer Region", sagte Biden am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie in Los Angeles. Zuvor hatte es einen Konflikt um die Ausladung von autoritär regierenden Präsidenten gegeben.

Wifo erwartet langsameres Wachstum und mehr Inflation

Wien - Österreichs Wirtschaft dürfte in den kommenden beiden Quartalen langsamer wachsen, die Inflation dürfte zunehmen. Das erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in einer aktuellen Analyse. "Ungünstige Angebotsschocks dämpfen zunehmend die wirtschaftliche Dynamik und erhöhen den Preisauftrieb", schreibt Wifo-Experte Christian Glocker am Donnerstag in einer Analyse. Darauf würden Vorlaufindikatoren hindeuten.

Prozess nach tödlichem Alkounfall mit Rettungswagen in OÖ

Wels/Krenglbach - Ein Alkolenker muss sich nach einem tödlichen Unfall mit einem Rettungswagen heute, Donnerstag in Wels vor Gericht verantworten. Der 42-Jährige war am 8. November in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen das Einsatzfahrzeug, in dem zwei betagte Patientinnen transportiert wurden, gekracht. Eine 83-Jährige starb in der Folge.

VwGH bestätigt: Pushback nach Slowenien rechtswidrig

Wien/Graz - Nachdem das Landesverwaltungsgericht Steiermark im Juli 2021 erkannt hatte, dass im Fall eines Pushbacks an der Grenzkontrollstelle Sicheldorf die im Herbst 2020 erfolgte Zurückweisung von Geflüchteten nach Slowenien zu Unrecht erfolgt war, liegt nun die höchstgerichtliche Bestätigung dieser Entscheidung vor. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat nämlich eine dagegen eingebrachte Revision der Landespolizeidirektion Steiermark zurückgewiesen.

EZB setzt Kurs in Richtung Zinserhöhung

EU-weit/Brüssel/Frankfurt - Europas Währungshüter steuern auf die erste Zinserhöhung seit elf Jahren zu. Bis Ende September 2022 sollen die Negativzinsen im Euroraum beendet sein, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich ankündigte. Die Weichen in Richtung steigende Zinsen wird der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach bei seiner auswärtigen Sitzung an diesem Donnerstag in Amsterdam stellen.

Nova Rock-Festival nach zwei Jahren Pandemie-Pause zurück

Nickelsdorf - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es wieder soweit: Am heutigen Donnerstag öffnet das Nova Rock-Festival im burgenländischen Nickelsdorf seine Pforten. Bis inklusive Sonntag werden dann täglich rund 55.000 Fans die Pannonia Fields bevölkern, wenn Bands wie Muse, Kraftklub, Korn oder Placebo in die Saiten und zum Mikrofon greifen werden. Damit verzeichnet man laut Veranstalter auch einen neuen Besucherrekord. Camping- und Caravanbereich sind bereits zugänglich.

Mindestens zehn Tote nach Überschwemmungen in China

Peking - Infolge schwerer Regenfälle und Überschwemmungen sind in China mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. In der zentralchinesischen Provinz Hunan kam es seit Anfang des Monats immer wieder zu schweren Regenstürmen, was zu teils "historischen Niederschlagsmengen" geführt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Mehr als 1,8 Millionen Menschen seien in der weitgehend ländlichen und bergigen Provinz betroffen.

Brüssel: Spanien und Portugal dürfen Energiepreise deckeln

Brüssel - Spanien und Portugal dürfen zeitweise mit einem Preisdeckel gegen hohe Energiekosten vorgehen. Die von der EU-Kommission genehmigte Maßnahme ermögliche es den Ländern die infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine stärker gestiegenen Strompreise für die Konsumenten zu senken, sagte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Bis Ende Mai 2023 dürfen beide Länder zusammen Zuschüsse im Wert von knapp 8,5 Mrd. Euro an Stromerzeuger auszahlen.

