EZB berät über Rekordinflation und Zinswende

Frankfurt/Amsterdam - Die Europäische Zentralbank (EZB) berät heute Vormittag in Amsterdam über die Normalisierung ihrer seit Jahren extrem lockeren Geldpolitik. Experten rechnen damit, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Nachmittag ein konkretes Datum für das Ende der Anleihenkäufe nennen und auch ein klares Signal für die erste Zinserhöhung noch im Juli geben wird. Es wäre die erste seit 2011.

Russen halten Druck auf Ostukraine mit Artillerie aufrecht

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine setzen russische Truppen nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe auf Wohn- und Industriegebiete in der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk fort. Durch den Beschuss der Chemiefabrik Azot seien vier Menschen getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Donnerstag auf Telegram. Das Schicksal des Donbass im Osten der Ukraine entscheide sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dieser Schlacht.

Amokfahrt in Berlin: Von Politik als Amoktat eingestuft

Berlin - Der tödliche Vorfall mit einem Auto in Berlin wird von der deutschen Bundes- und Landesregierung als Amoktat eingestuft. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich am Donnerstag auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) dahingehend. Die Berliner Polizei legte sich indes noch nicht fest. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Dabei gibt es auch Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung des Fahrers.

Zwei Diphtherie-Fälle in Österreich, davon ein Todesfall

Wien - In Österreich sind zwei Diphtherie-Fälle aufgetreten, eine betroffene Person ist in einem Wiener Krankenhaus gestorben. Der zweite Erkrankungsfall wird ebenfalls in einem Spital in Wien behandelt, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die meldepflichtige Krankheit tritt durch eine Impfung samt Auffrischung alle zehn Jahre hierzulande kaum auf. Seit 2014 wurden aber einzelne Fälle gemeldet, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.

Wifo erwartet langsameres Wachstum und mehr Inflation

Wien - Österreichs Wirtschaft dürfte in den kommenden beiden Quartalen langsamer wachsen, die Inflation dürfte zunehmen. Das erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in einer aktuellen Analyse. "Ungünstige Angebotsschocks dämpfen zunehmend die wirtschaftliche Dynamik und erhöhen den Preisauftrieb", schreibt Wifo-Experte Christian Glocker am Donnerstag in einer Analyse. Darauf würden Vorlaufindikatoren hindeuten.

Italienischer Supermarkterpresser festgenommen

Triest - Die italienische Polizei hat einen 47-jährigen Mann aus Triest festgenommen. Er soll Supermärkten und anderen Betrieben gedroht haben, Mineralwasser und Lebensmittel mit Zyanid und Rattengift zu vergiften, wenn er nicht in Kryptowährung gefordertes Geld erhalte. Auch Unternehmen in Österreich und anderen europäischen Staaten waren betroffen. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wurden in Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei und Europol durchgeführt.

Evakuierungen wegen Waldbrands an der Costa del Sol

Madrid - Mehr als 3.000 Menschen sind in Spanien in der Nacht auf Donnerstag wegen eines Waldbrandes in der Touristenhochburg Costa del Sol in Sicherheit gebracht worden. Die am Mittwochnachmittag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochenen Flammen bedrohten am Donnerstag in erster Linie die 8.000-Einwohner-Gemeinde Benahavis sowie das 300-Einwohner-Dorf Pujerra rund hundert Kilometer westlich von M�laga im Süden Spaniens.

Mindestens zehn Tote nach Überschwemmungen in China

Peking - Infolge schwerer Regenfälle und Überschwemmungen sind in China mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. In der zentralchinesischen Provinz Hunan kam es seit Anfang des Monats immer wieder zu schweren Regenstürmen, was zu teils "historischen Niederschlagsmengen" geführt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Mehr als 1,8 Millionen Menschen seien in der weitgehend ländlichen und bergigen Provinz betroffen.

red