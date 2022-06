Russen halten Druck auf Ostukraine mit Artillerie aufrecht

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine setzen russische Truppen nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe auf Wohn- und Industriegebiete in der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk fort. Durch den Beschuss der Chemiefabrik Azot seien vier Menschen getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Donnerstag auf Telegram. Das Schicksal des Donbass im Osten der Ukraine entscheide sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dieser Schlacht.

EZB berät über Rekordinflation und Zinswende

Frankfurt/Amsterdam - Die Europäische Zentralbank (EZB) berät heute Vormittag in Amsterdam über die Normalisierung ihrer seit Jahren extrem lockeren Geldpolitik. Experten rechnen damit, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Nachmittag ein konkretes Datum für das Ende der Anleihenkäufe nennen und auch ein klares Signal für die erste Zinserhöhung noch im Juli geben wird. Es wäre die erste seit 2011.

Rücktrittsgerüchte um Papst Franziskus

Vatikanstadt - In italienischen Medien kursieren Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von Papst Franziskus im August. Die gesundheitlichen Probleme des von einer Kniearthrose geplagten Franziskus, der Beschluss, eine Kardinalsversammlung in Rom im Hochsommer einzuberufen und ein Besuch in der Stadt L'Aquila nähren die Spekulationen. Dort sind die Gebeine Cölestins begraben, des ersten Papstes, der im Jahr 1294 zurückgetreten war.

Elf- und Zwölfjähriger überfallen Wiener Trafikanten

Wien - Ein Elf- und ein Zwölfjähriger sollen Mittwochabend in Wien-Meidling mit einer Softgun-Pistole bewaffnet eine Trafik überfallen haben. Es blieb beim Raubversuch: Der Trafikant vertrieb die Buben mit einer "echten" Schusswaffe. Anhand seiner Hinweise sowie Bildern aus Überwachungskameras wurden die beiden Kinder rasch ausgeforscht: Ein Schulwart aus einer Bildungseinrichtung nahe des Tatorts habe sie identifiziert, berichtete die Polizei.

Zwei Diphtherie-Fälle in Österreich, davon ein Todesfall

Wien - In Österreich sind zwei Diphtherie-Fälle aufgetreten, eine der betroffenen Personen ist in einem Wiener Krankenhaus gestorben. Der zweite Erkrankungsfall wird ebenfalls in einem Spital in Wien behandelt, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Krankheit tritt durch eine verfügbare Impfung samt nötiger Auffrischungen hierzulande kaum auf. Seit 2014 wurden aber einzelne Fälle gemeldet, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.

Amokfahrt in Berlin: Eine Tote, 29 Verletzte

Berlin - Die deutsche Polizei hat nach der Amokfahrt in der Berliner Innenstadt am Mittwoch eine Gesamtzahl an Opfern bekannt gegeben. Diese war bisher unklar gewesen. Eine Frau wurde demnach getötet, 29 Menschen verletzt. Dazu zählen auch Menschen, die unter Schock stünden. Sechs Personen schwebten in Lebensgefahr. Während die Politik die Tat als Amoktat einstufte, legte sich die Polizei bisher noch nicht fest. Es gibt auch Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung des Fahrers.

Für immer mehr Familien ist Nachhilfe zu teuer

Wien - Ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Österreich hat im laufenden Schuljahr bzw. den vergangenen Sommerferien externe Nachhilfe genommen. 16 Prozent bzw. 164.000 Kinder und Jugendliche haben dabei bezahlte Angebote genutzt. Weitere 20 Prozent der Schüler hätten zwar (mehr) bezahlte Nachhilfe gebraucht, ihre Eltern konnten sie sich aber nicht leisten. Das sind acht Prozentpunkte mehr als vor Beginn der Coronapandemie, zeigt das Nachhilfe-Barometer der Arbeiterkammer (AK).

Noch nie waren so viele Packerl unterwegs wie 2021

Wien - Im Vorjahr wurden in Österreich so viele Pakete befördert wie noch nie. 339,2 Millionen Packerl waren unterwegs, das sind um 48 Millionen bzw. 16,9 Prozent mehr als im Jahr davor. 309 Millionen Pakete wurden im Inland zugestellt, 30 Millionen wurden in das Ausland transportiert. Ganz anders sieht es beim Brief aus: 2021 wurden 615,4 Millionen Briefsendungen transportiert, das ist im Vergleich zu 2020 ein Minus von 4,3 Prozent, rechnete heute die Regulierungsbehörde RTR vor.

