Russen halten Druck auf Ostukraine mit Artillerie aufrecht

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine setzen russische Truppen nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe auf Wohn- und Industriegebiete in der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk fort. Durch den Beschuss der Chemiefabrik Azot seien vier Menschen getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Donnerstag auf Telegram. Das Schicksal des Donbass im Osten der Ukraine entscheide sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dieser Schlacht.

EZB beendet Anleihenkäufe und kündigt Zinserhöhung an

Amsterdam - Mit der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren reagieren Europas Währungshüter auf die Rekordinflation. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) kündigte am Donnerstag an, im Juli die Leitzinsen im Euroraum um jeweils 25 Basispunkte anheben zu wollen. Zunächst bleibt der Leitzins aber auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, Banken müssen für geparkte Gelder bei der EZB weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen.

Rauch rechnet mit weiteren Corona-Wellen

Wien - Geht es nach Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) werden wir uns auf weitere Corona-Wellen einstellen müssen. "Wir werden Wellen haben, nicht nur heuer sondern auch in weiterer Folge", sagte Rauch am Donnerstag vor Journalisten: "Wir können sie aber dämpfen, um die Spitäler zu entlasten." Das Mittel der Wahl dafür sei die Impfung. Das Test-Regime bleibt bis Jahresende gleich.

5.144 neue Corona-Fälle binnen eines Tages

Wien - Die Corona-Zahlen sind im Steigen begriffen und befinden sich inzwischen wieder auf dem Niveau von Mitte Mai. 5.144 neue Fälle binnen 24 Stunden sind am Donnerstag von den Ministerien vermeldet worden. Das war der höchste Wert seit 11. Mai, als man 5.991 Betroffene registriert hatte. Zum Vergleich: am vergangenen Donnerstag hatte es 3.035 behördlich bestätigte Fälle gegeben. Der seither erfolgte Anstieg entspricht einem Zuwachs um 69,5 Prozent innerhalb einer Woche.

Kärnten bestätigt Diebstahl von 250 Gigabyte Daten

Klagenfurt - Der Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung hat am Donnerstag auch den Kärntner Landtag beschäftigt. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bestätigte bei der Beantwortung einer Dringlichkeitsanfrage indirekt Angaben der Hacker, wonach zumindest 250 Gigabyte Daten gestohlen wurden. Zu vier Fünftel handle es sich um Daten der Mitglieder der Landesregierung. Kaiser bestätigte auch den Diebstahl von 120 Reisepasskopien.

Zwölf Monate für tödlichem Alkounfall mit Rettungswagen

Wels/Krenglbach - Ein Jahr unbedingte Haftstrafe hat ein Alkolenker nach einem tödlichen Unfall mit einem Rettungswagen am Donnerstag erhalten. Der 42-Jährige war am 8. November in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen das Einsatzfahrzeug, in dem zwei betagte Patientinnen transportiert wurden, gekracht. Eine 83-Jährige starb in der Folge im Krankenhaus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zwei Diphtherie-Fälle in Österreich, Mann in Wien gestorben

Wien - In Österreich ist ein Mann an der durch eine verfügbare Impfung hierzulande sehr selten gewordenen Diphtherie gestorben. In den vergangenen Tagen waren zwei Fälle der meldepflichtigen Krankheit aufgetreten, die von Bakterien ausgelöst wird, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die Männer wurden in einem Wiener Spital betreut, der zweite ist auf dem Weg der Besserung. Laut Stadt Wien kamen die Patienten aus Niederösterreich zur Behandlung, beide wohl ungeimpft.

Erster Teuerungsausgleich noch im Sommer zu erwarten

Wien - Entlastungsmaßnahmen - vor allem für Menschen mit wenig Einkommen - sind noch im Sommer zu erwarten. Teile des Anti-Teuerung-Pakets befinden sich bereits in der Endphase, wurde der APA am Donnerstag aus Regierungskreisen berichtet. In den einzelnen Punkten hat sich nichts geändert: Als erste rasche Maßnahme sind Einmalzahlungen bei Sozialleistungen wie Familienbeihilfe, Sozialhilfe und Arbeitslosengeld angedacht.

Wiener Börse im Verlauf schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat ihre Verluste am Donnerstagnachmittag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wieder etwas ausgeweitet. Der ATX stand gegen 14.40 Uhr mit einem Minus von 0,79 Prozent bei 3.337,19 Punkten. Das Zinsmeeting der EZB brachte die erwarteten Ergebnisse. So wurde seitens der Notenbanker angekündigt, dass man die Leitzinsen im Euroraum im Juli um jeweils 25 Basispunkte anheben wolle.

