EZB leitet das Ende des Zinstiefs ein

Amsterdam - Europas Währungshüter leiten angesichts der Rekordinflation einen Kurswechsel ein und machen Sparern Hoffnung auf steigende Zinsen. Die milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe laufen mit 1. Juli aus, bei der Sitzung am 21. Juli will die Europäische Zentralbank (EZB) dann die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben. Es wäre die erste Zinserhöhung im Euroraum seit genau elf Jahren und voraussichtlich der Anfang einer Serie von Zinsschritten nach oben.

Russen halten Druck auf Ostukraine mit Artillerie aufrecht

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine setzen russische Truppen nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe auf Wohn- und Industriegebiete in der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk fort. Durch den Beschuss der Chemiefabrik Azot seien vier Menschen getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Donnerstag auf Telegram. Das Schicksal des Donbass im Osten der Ukraine entscheide sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dieser Schlacht.

Rauch rechnet mit weiteren Corona-Wellen

Wien - Geht es nach Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) werden wir uns auf weitere Corona-Wellen einstellen müssen. "Wir werden Wellen haben, nicht nur heuer sondern auch in weiterer Folge", sagte Rauch am Donnerstag vor Journalisten: "Wir können sie aber dämpfen, um die Spitäler zu entlasten." Das Mittel der Wahl dafür sei die Impfung. Das Test-Regime bleibt bis Jahresende gleich.

Kärnten bestätigt Diebstahl von 250 Gigabyte Daten

Klagenfurt - Der Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung hat am Donnerstag auch den Kärntner Landtag beschäftigt. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bestätigte bei der Beantwortung einer Dringlichkeitsanfrage indirekt Angaben der Hacker, wonach zumindest 250 Gigabyte Daten gestohlen wurden. Zu vier Fünftel handle es sich um Daten der Mitglieder der Landesregierung. Kaiser bestätigte auch den Diebstahl von 120 Reisepasskopien.

Elf- und Zwölfjähriger überfallen Wiener Trafikanten

Wien - Ein Elf- und ein Zwölfjähriger sollen Mittwochabend in Wien-Meidling mit einer Softgun-Pistole bewaffnet eine Trafik überfallen haben. Es blieb beim Raubversuch: Der Trafikant vertrieb die Buben mit einer "echten" Schusswaffe. Anhand seiner Hinweise sowie Bildern aus Überwachungskameras wurden die beiden Kinder rasch ausgeforscht: Ein Schulwart aus einer Bildungseinrichtung nahe des Tatorts habe sie identifiziert, berichtete die Polizei.

Zwei Diphtherie-Fälle in Österreich, Mann in Wien gestorben

Wien - In Österreich ist ein Mann an der durch eine verfügbare Impfung hierzulande sehr selten gewordenen Diphtherie gestorben. In den vergangenen Tagen waren zwei Fälle der meldepflichtigen Krankheit aufgetreten, die von Bakterien ausgelöst wird, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die Männer wurden in einem Wiener Spital betreut, der zweite ist auf dem Weg der Besserung. Laut Stadt Wien kamen die Patienten aus Niederösterreich zur Behandlung, beide wohl ungeimpft.

Erster Teuerungsausgleich noch im Sommer zu erwarten

Wien - Entlastungsmaßnahmen - vor allem für Menschen mit wenig Einkommen - sind noch im Sommer zu erwarten. Teile des Anti-Teuerung-Pakets befinden sich bereits in der Endphase, wurde der APA am Donnerstag aus Regierungskreisen berichtet. In den einzelnen Punkten hat sich nichts geändert: Als erste rasche Maßnahme sind Einmalzahlungen bei Sozialleistungen wie Familienbeihilfe, Sozialhilfe und Arbeitslosengeld angedacht.

Kostenfrage nach Rettung von 99 Schülern im Kleinwalsertal

Mittelberg/Ludwigshafen - Nach der dramatischen Bergung von 99 im Kleinwalsertal in Bergnot geratenen Schülerinnen und Schülern und acht Lehrpersonen aus dem Raum Ludwigshafen ist offen, wer die beträchtlichen Kosten des Rettungseinsatzes tragen wird. Wie der Sprecher der Vorarlberger Bergrettung, Klaus Drexel, auf APA-Anfrage erklärte, werden derzeit die einzelnen Posten zwecks Kostenaufstellung erfasst. "Wer am Ende die Kosten verrechnet bekommt, wird sich zeigen", sagte Drexel am Donnerstag.

