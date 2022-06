Enorme Verluste für Russland bei Kampf um Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Truppen erleiden ukrainischen Angaben zufolge beim Kampf um die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk erhebliche Verluste. "Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer", postete der Luhansker Gouverneur Serhij Hajdaj am Donnerstag auf Facebook. Das Verhältnis liege "bei eins zu zehn". Die russische Armee habe die Überreste von Einheiten aus der Teilrepublik Burjatien im Fernen Osten Russlands abgezogen, meinte Hajdaj.

Drei ausländische Kämpfer in Donezk zum Tod verurteilt

Donezk/Moskau/London - Das Oberste Gericht der separatistischen Donezker Volksrepublik (DVR) hat drei ausländische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte als Söldner zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe werde für "alle Verbrechen zusammengenommen" verhängt, heißt es laut der russischen Nachrichtenagentur Tass in der Urteilsbegründung. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Briten und einen Marokkaner. Sie können innerhalb eines Monats gegen das Urteil noch Berufung einlegen.

Nehammer reist zu Amtskollegin Kallas nach Estland

Tallinn/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Freitag nach Estland. Bei der eintägigen Visite ist ein Treffen mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas geplant. Inhaltlich wird es um die bilateralen Beziehungen gehen, die schon mehr als 100 Jahre bestehen. Außerdem werden Nehammer und Kallas über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Auch der Besuch des Tallinner Wasserflughafens samt Meeresmuseum stehen auf dem Programm.

USA: Russische Energie-Einnahmen höher als vor dem Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Energie-Einnahmen dürften nach Einschätzung eines US-Regierungsvertreters derzeit höher sein als kurz vor dem Ukraine-Krieg. Grund dafür sei, dass die weltweiten Preisanstiege die Auswirkungen der westlichen Sanktionen zur Beschränkung der Energieverkäufe wettmachten, sagte der US-Sondergesandte für Energiesicherheit, Amos Hochstein, zu Abgeordneten bei einer Anhörung.

EZB leitet das Ende des Zinstiefs ein

Amsterdam - Europas Währungshüter leiten angesichts der Rekordinflation einen Kurswechsel ein und machen Sparern Hoffnung auf steigende Zinsen. Die milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe laufen mit 1. Juli aus, bei der Sitzung am 21. Juli will die Europäische Zentralbank (EZB) dann die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben. Es wäre die erste Zinserhöhung im Euroraum seit genau elf Jahren und voraussichtlich der Anfang einer Serie von Zinsschritten nach oben.

Norbert Hofer sagt als Zeuge im Strache-Prozess aus

Wien - Im Prozess gegen den früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sagt am Freitag der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) als Zeuge aus. Strache und der mitangeklagte Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz stehen wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit bzw. Bestechung vor dem Wiener Straflandesgericht. Laut Anklage soll Strache Stieglitz für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben.

Kletterer in Tirol von Steinmassen verschüttet

Kirchdorf in Tirol - Ein tragischer Bergunfall hat sich Donnerstagmittag am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) ereignet. Ein 30-jähriger Kletterer aus Deutschland wurde beim Abstieg von teils sehr großen Felsbrocken erfasst und unter der Felslawine verschüttet, sagte ein Polizeisprecher der APA. Eine großangelegte Suchaktion wurde am Nachmittag aus Sicherheitsgründen vorerst abgebrochen.

Erster Teuerungsausgleich noch im Sommer zu erwarten

Wien - Entlastungsmaßnahmen - vor allem für Menschen mit wenig Einkommen - sind noch im Sommer zu erwarten. Teile des Anti-Teuerung-Pakets befinden sich bereits in der Endphase, wurde der APA am Donnerstag aus Regierungskreisen berichtet. In den einzelnen Punkten hat sich nichts geändert: Als erste rasche Maßnahme sind Einmalzahlungen bei Sozialleistungen angedacht. Kritik kam von der Opposition; die SPÖ forderte etwa eine rasche Pensionserhöhung.

