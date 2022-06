Ukraine bekräftigt ihren EU-Kurs

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Lage seines Landes im Krieg gegen die russischen Angreifer weiter als kompliziert. Auf dem Schlachtfeld im Osten des Landes stemme sich die Armee mutig gegen den Feind, sagte er und warb für eine weitere Annäherung der EU an sein Land. Unterdessen stellte Kremlchef Wladimir Putin in Moskau den von ihm befohlenen Waffengang gegen die Ukraine auf eine Ebene mit dem Großen Nordischen Krieg unter Zar Peter dem Großen.

Drei ausländische Kämpfer in Donezk zum Tod verurteilt

Donezk/Moskau/London - Das Oberste Gericht der separatistischen Donezker Volksrepublik (DVR) hat drei ausländische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte als Söldner zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe werde für "alle Verbrechen zusammengenommen" verhängt, heißt es laut der russischen Nachrichtenagentur Tass in der Urteilsbegründung. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Briten und einen Marokkaner. Sie können innerhalb eines Monats gegen das Urteil noch Berufung einlegen.

Nehammer reist zu Amtskollegin Kallas nach Estland

Tallinn/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Freitag nach Estland. Bei der eintägigen Visite ist ein Treffen mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas geplant. Inhaltlich wird es um die bilateralen Beziehungen gehen, die schon mehr als 100 Jahre bestehen. Außerdem werden Nehammer und Kallas über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Auch der Besuch des Tallinner Wasserflughafens samt Meeresmuseum stehen auf dem Programm.

EZB leitet das Ende des Zinstiefs ein

Amsterdam - Europas Währungshüter leiten angesichts der Rekordinflation einen Kurswechsel ein und machen Sparern Hoffnung auf steigende Zinsen. Die milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe laufen mit 1. Juli aus, bei der Sitzung am 21. Juli will die Europäische Zentralbank (EZB) dann die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben. Es wäre die erste Zinserhöhung im Euroraum seit genau elf Jahren und voraussichtlich der Anfang einer Serie von Zinsschritten nach oben.

Norbert Hofer sagt als Zeuge im Strache-Prozess aus

Wien - Im Prozess gegen den früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sagt am Freitag der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) als Zeuge aus. Strache und der mitangeklagte Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz stehen wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit bzw. Bestechung vor dem Wiener Straflandesgericht. Laut Anklage soll Strache Stieglitz für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben.

Trump in Ausschuss-Anhörung zu Kapitol-Angriff belastet

Washington - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols sieht die Verantwortung für die Ereignisse am 6. Jänner 2021 bei Ex-US-Präsident Donald Trump. Der frühere US-Justizminister William Barr bezeichnete die Wahlbetrugsbehauptungen des Ex-Präsidenten dabei als Schwachsinn ("Bullshit"). Die prominente US-Republikanerin Liz Cheney appellierte eindringlich an ihre Partei, die Erstürmung klar zu verurteilen.

Weiter Kritik am Iran im Atomstreit

Teheran/Wien - Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Erklärung das Verhalten der iranischen Regierung verurteilt und ihre Zweifel an der Wiederbelebung des Atomabkommens geäußert. Die Länder bedauerten in dem Statement, dass der Iran seine diplomatische Möglichkeit bisher nicht genutzt hat und forderten die iranische Regierung auf, dies umgehend zu tun.

