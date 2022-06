Ukraine bekräftigt ihren EU-Kurs

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Lage seines Landes im Krieg gegen die russischen Angreifer weiter als kompliziert. Auf dem Schlachtfeld im Osten des Landes stemme sich die Armee mutig gegen den Feind, sagte er und warb für eine weitere Annäherung der EU an sein Land. Unterdessen stellte Kremlchef Wladimir Putin in Moskau den von ihm befohlenen Waffengang gegen die Ukraine auf eine Ebene mit dem Großen Nordischen Krieg unter Zar Peter dem Großen.

Russische Truppen rücken von Südosten auf Bachmut vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei anhaltend schweren Kämpfen im Donbass sind die russischen Truppen nach ukrainischen Angaben zuletzt auf den Verkehrsknotenpunkt Bachmut vorgerückt. Sie drohen damit, den Nachschub für das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk abzuschneiden. "Der Feind hat in Richtung Wosdwyschenka - Roty angegriffen, teilweise Erfolg gehabt und setzt sich an den eingenommenen Stellungen fest", teilte der ukrainische Generalstab am Freitag in seinem Lagebericht mit.

Grasser-Steuerprozess startet kommenden Montag

Wien/Linz - Eineinhalb Jahre nach dem erstinstanzlichen Urteil in den Causen Buwog und Terminal Tower Linz steht Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am kommenden Montag wieder vor Gericht. Diesmal geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung aus seiner Zeit als Manager bei Meinl Power Management. Vorerst sind acht Verhandlungstage anberaumt - dem Buwog-Urteil im Dezember 2020 waren 168 Sitzungstage voran gegangen.

Trump in Ausschuss-Anhörung zu Kapitol-Angriff belastet

Washington - Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols hat in einer ersten öffentlichen Anhörung neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Attacke offengelegt und Ex-Präsident Donald Trump weiter belastet. In der Sitzung am Donnerstagabend (Ortszeit) zeigte das Gremium Videomaterial und Ausschnitte aus Befragungen früherer Mitglieder der Trump-Regierung. So bezeichnete etwa Ex-Justizminister William Barr die Wahlbetrugsbehauptungen Trumps als Schwachsinn ("Bullshit").

Norbert Hofer sagt als Zeuge im Strache-Prozess aus

Wien - Im Prozess gegen den früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sagt am Freitag der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) als Zeuge aus. Strache und der mitangeklagte Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz stehen wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit bzw. Bestechung vor dem Wiener Straflandesgericht. Laut Anklage soll Strache Stieglitz für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben.

Drei Tote und 19 Verletzte bei Verkehrsunfall in Deutschland

Halle an der Saale - Bei einem schweren Unfall auf der deutschen Autobahn 14 bei Halle an der Saale sind am späten Donnerstagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen und 19 weitere verletzt worden. Wie die Polizei Freitagfrüh mitteilte, sei ein Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Halle-Tornau auf ein Auto aufgefahren. Daraufhin wurde das Auto mit drei Insassen weggeschleudert und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug und einem weiteren Kleintransporter.

Verschwundenea Baby 40 Jahre nach Tod der Eltern gefunden

Washington - Die texanischen Behörden haben über 40 Jahre nach dem ungeklärten Tod eines Paares dessen damals verschwundene Tochter ausfindig gemacht. "Baby Holly wurde gesund und munter aufgefunden und ist jetzt 42 Jahre alt", teilte das Büro des Generalstaatsanwalts des südwestlichen Bundesstaates, Ken Paxton, am Donnerstag mit. Die Behörden hoffen, nun auch das Ableben der Eltern aufklären zu können.

Deutscher Bundesrat entscheidet über Militär-Investitionen

Berlin - Der deutsche Bundesrat will an diesem Freitag den Weg für Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr endgültig frei machen. Dazu muss die Länderkammer mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine Änderung des Grundgesetzes beschließen, so wie dies der Bundestag vor einer Woche getan hat. Die Zustimmung der Länder gilt als sicher.

