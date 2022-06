OeNB erwartet heuer 7 Prozent Inflation

Wien - Die Nationalbank hat ihre Erwartungen im Vergleich zum Dezember deutlich angepasst. Die Verbraucherpreise dürften heuer um sieben Prozent zulegen, erwartet die OeNB in ihrer heute, Freitag veröffentlichten Prognose. Im Dezember war sie noch von 2,7 Prozent, im April von 5,6 Prozent ausgegangen. Das Wirtschaftswachstum dürfte heuer mit 3,8 Prozent relativ stark bleiben, das sei vor allem auf einen Wachstumsschub Ende 2021 zurückzuführen. Die Arbeitslosigkeit ist rückläufig.

Rechnungshof zweifelt an ÖVP-Wahlkampfbilanz 2019

Wien - Der Rechnungshof hat am Freitag die ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 veröffentlicht und dabei eine Reihe von Verstößen gegen das Parteiengesetz angezeigt. Unter anderem bezweifeln die Prüfer, dass die Volkspartei die Wahlkampfkosten korrekt abgerechnet hat. Um das zu klären, schickt der Rechnungshof erstmals einen Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale. Außerdem wertet der Rechnungshof die mit Corona-Hilfsmitteln geförderten Vereine des ÖVP-Seniorenbundes als Teil der ÖVP.

Energiekosten steigen trotz 2 Energiepaketen der Regierung

Wien - Die Regierungsverhandlungen über ein drittes Entlastungspaket sind am Freitag weitergegangen. Es ist gut möglich, dass es über das Wochenende zu einer Einigung kommt. Die bereits fixen Punkte - Verschiebung des CO2-Preises und Erhöhung des Klimabonus - werden rund eine Mrd. Euro kosten. Das Volumen möglicher anderer Maßnahmen ist nicht bekennt. In diesem Jahr wurden bereits Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise mit einem Volumen von vier Mrd. Euro gesetzt.

Schwierige Bergung von verschüttetem Kletterer in Tirol

Berlin/Kirchdorf in Tirol - Die Bergung des am Donnerstag am Wilden Kaiser verschütteten 30-jährigen Kletterers aus Deutschland wird "mehrere Tage dauern". Eine genaue Einschätzung sei derzeit nicht möglich, sagte Polizeipressesprecher Stefan Eder Freitagvormittag der APA. Laut Landesgeologen brachen rund 50 Kubikmeter Gestein aus, verdeutlichte Eder die Dimension. Nun planen Alpinpolizei und Bundesheer die Bergung, die sich aufgrund der unzugänglichen Unfallstelle schwierig gestalten werde.

4.271 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind am Freitag (Stand 9.30 Uhr) binnen 24 Stunden 4.271 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.172). Auch der Wert von vergangenem Freitag mit 3.211 Neuinfektionen wurde um mehr als 1.000 neue Fälle übertroffen, wie aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervorgeht. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 247,3 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Trump in Ausschuss-Anhörung zu Kapitol-Angriff belastet

Washington - Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols hat in einer ersten öffentlichen Anhörung neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Attacke offengelegt und Ex-Präsident Donald Trump weiter belastet. In der Sitzung am Donnerstagabend (Ortszeit) zeigte das Gremium Videomaterial und Ausschnitte aus Befragungen früherer Mitglieder der Trump-Regierung. So bezeichnete etwa Ex-Justizminister William Barr die Wahlbetrugsbehauptungen Trumps als Schwachsinn ("Bullshit").

Norbert Hofer sagt als Zeuge im Strache-Prozess aus

Wien - Im Prozess gegen den früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sagt am Freitag der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) als Zeuge aus. Strache und der mitangeklagte Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz stehen wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit bzw. Bestechung vor dem Wiener Straflandesgericht. Laut Anklage soll Strache Stieglitz für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben.

Bauarbeiter fanden in Wien toten Mann in Lüftungsschacht

Wien - Arbeiter haben Donnerstagnachmittag in Wien-Meidling auf einer Baustelle einen grausamen Fund gemacht: In einem rund drei Stockwerke tiefen Lüftungsschacht eines noch in Bau befindlichen Mehrparteienhauses entdeckten sie einen Toten. Laut Polizei liegen aktuell keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß. Es könnte sich um einen Einbrecher gehandelt haben, der auf der Baustelle verunglückte.

