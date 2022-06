OeNB erwartet heuer 7 Prozent Inflation

Wien - Die Nationalbank hat ihre Erwartungen im Vergleich zum Dezember deutlich angepasst. Die Verbraucherpreise dürften heuer um sieben Prozent zulegen, erwartet die OeNB in ihrer heute, Freitag veröffentlichten Prognose. Im Dezember war sie noch von 2,7 Prozent, im April von 5,6 Prozent ausgegangen. Das Wirtschaftswachstum dürfte heuer mit 3,8 Prozent relativ stark bleiben, das sei vor allem auf einen Wachstumsschub Ende 2021 zurückzuführen. Die Arbeitslosigkeit ist rückläufig.

Rechnungshof zweifelt an ÖVP-Wahlkampfbilanz 2019

Wien - Der Rechnungshof hat am Freitag die ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 veröffentlicht und dabei eine Reihe von Verstößen gegen das Parteiengesetz angezeigt. Unter anderem bezweifeln die Prüfer, dass die Volkspartei die Wahlkampfkosten korrekt abgerechnet hat. Um das zu klären, schickt der Rechnungshof erstmals einen Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale. Außerdem wertet der Rechnungshof die mit Corona-Hilfsmitteln geförderten Vereine des ÖVP-Seniorenbundes als Teil der ÖVP.

Corona-Impfstoffe haben bisher 475 Millionen Euro gekostet

Wien - Österreich hat bis Ende April 2022 knapp 475 Millionen Euro für Impfstoffe zum Schutz vor Covid-19 bezahlt. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hervor. Insgesamt wurden rund 37,87 Millionen Impfdosen an Österreich ausgeliefert, davon entfielen mit 23,51 Millionen mit Abstand am meisten auf den Hersteller BioNTech/Pfizer.

EU-Staaten einigen sich offenbar auf Flüchtlingsverteilung

Brüssel/Luxemburg - Den EU-Staaten ist nach jahrelangem Ringen offenbar ein Durchbruch in der Migrationspolitik gelungen. Wie der französische Innenminister und amtierende EU-Ratsvorsitzende G?rald Darmanin am Freitag auf Twitter mitteilte, wurde bei einem Treffen in Luxemburg eine "historische Einigung" unter anderem auf ein System zur freiwilligen Umverteilung von Flüchtlingen erzielt. Teil des "wesentlichen Fortschritts" sei auch ein stärkerer Außengrenzschutz.

Scholz will "Signal der Hoffnung" für Westbalkan-Staaten

Prishtina (Pristina) - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz drängt auf eine raschere EU-Annäherung der Staaten des Westbalkan. Die EU-Perspektive sei schon vor Jahren zugesagt worden, so Scholz am Freitag zum Auftakt einer Rundreise durch die Region in Pristina. "Deshalb ist es ganz wichtig, ein neues Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu setzen", sagte Scholz nach einem Gespräch mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti. Dieser will noch heuer einen EU-Beitrittsantrag stellen.

Russische Truppen versuchen Sjewjerodonezk einzukesseln

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei anhaltenden Kämpfen im Donbass sind die russischen Truppen nach ukrainischen Angaben auf den Verkehrsknotenpunkt Bachmut südwestlich von Sjewjerodonezk vorgerückt. Die Ukrainer klagen über einen anhaltenden Mangel an schwerer, weitreichender Artillerie, mit der sie russischen Angriffe aufhalten könnten. In der Region Cherson hat die ukrainische Luftwaffe russische Stellungen attackiert. Der britische Verteidigungsministerium warnte vor einem Cholera-Ausbruch in Mariupol.

Energiekosten steigen trotz 2 Energiepaketen der Regierung

Wien - Die Regierungsverhandlungen über ein drittes Entlastungspaket sind am Freitag weitergegangen. Es ist gut möglich, dass es über das Wochenende zu einer Einigung kommt. Die bereits fixen Punkte - Verschiebung des CO2-Preises und Erhöhung des Klimabonus - werden rund eine Mrd. Euro kosten. Das Volumen möglicher anderer Maßnahmen ist nicht bekennt. In diesem Jahr wurden bereits Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise mit einem Volumen von vier Mrd. Euro gesetzt.

Schwierige Bergung von verschüttetem Kletterer in Tirol

Berlin/Kirchdorf in Tirol - Die Bergung des am Donnerstag am Wilden Kaiser verschütteten 30-jährigen Kletterers aus Deutschland wird "mehrere Tage dauern". Eine genaue Einschätzung sei derzeit nicht möglich, sagte Polizeipressesprecher Stefan Eder Freitagvormittag der APA. Laut Landesgeologen brachen rund 50 Kubikmeter Gestein aus, verdeutlichte Eder die Dimension. Nun planen Alpinpolizei und Bundesheer die Bergung, die sich aufgrund der unzugänglichen Unfallstelle schwierig gestalten werde.

