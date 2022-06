Selenskyj kritisiert Zerstörungswillen Russlands

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, "jede Stadt" in der ostukrainischen Donbass-Region zerstören zu wollen. Das ukrainische Militär tue aber alles, "um die Angriffe der Besatzer zu stoppen". Nach Angaben eines Präsidentenberaters sind seit der russischen Invasion im Februar etwa 10.000 Soldaten der ukrainischen Armee getötet worden.

Felbermayr rechnet mit stärkerer und längerer Inflation

Wien - Die Inflation dürfte heuer stärker ausfallen und länger andauern als erwartet, erklärte der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermayr, Freitag in der "ZiB2". Das Wifo werde seine Prognose nach der Korrektur auf 6,5 Prozent Ende Mai "noch weiter erhöhen müssen", und zwar "Richtung 7,5 Prozent". Die "Trendwende" erwartet Felbermayr nicht mehr im Spätsommer, sondern erst im zweiten Quartal 2023. Er drängte deshalb auf schnelle Maßnahmen der Politik.

EU-Staaten einigen sich offenbar auf Flüchtlingsverteilung

Brüssel/Luxemburg - Den EU-Staaten ist nach jahrelangem Ringen offenbar ein Durchbruch in der Migrationspolitik gelungen. Wie der französische Innenminister und amtierende EU-Ratsvorsitzende G�rald Darmanin am Freitag auf Twitter mitteilte, wurde bei einem Treffen in Luxemburg eine "historische Einigung" unter anderem auf ein System zur freiwilligen Umverteilung von Flüchtlingen erzielt. Teil des "wesentlichen Fortschritts" sei auch ein stärkerer Außengrenzschutz.

Sobotka: Wien wird Ukraine ohne Westbalkan "nie zustimmen"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) pocht darauf, dass der EU-Kandidatenstatus der Ukraine nicht auf Kosten der ebenso beitrittswilligen Westbalkanstaaten gehen darf. "Dem wird Österreich nie zustimmen", sagte Sobotka im APA-Interview. Während Sobotka für das "Non Paper" Wiens zur EU-Integration des Westbalkan warb, will sein kosovarischer Kollege Glauk Konjufca die ganze Region auf einmal in der EU sehen.

Tiroler Grüne: Spitzenkandidat für Landtagswahl wird gekürt

Kufstein - Der grüne Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2023 steht nach einer Online-Wahl bereits fest - und am Samstag wird er oder sie im Rahmen einer Landesversammlung in Kufstein bekanntgegeben. Um die Front-Rolle ritterten Soziallandesrätin Gabriele Fischer und Landtagsklubobmann Gebi Mair. Sie hatten sich jeweils im Duo beworben - Fischer mit LAbg. Georg Kaltschmid und Mair mit Gesundheitsexpertin Petra Wohlfahrtsstätter.

30 Jahre Streitbeilegung: Schallenberg zu Besuch in Südtirol

Bozen - Die Abgabe der "Streitbeilegungserklärung" zwischen Österreich und Italien jährt sich am Samstag zum 30. Mal. Damit wurde der in den 1960er-Jahren eröffnete Streit um die Umsetzung des Pariser Vertrags zwischen den beiden Ländern offiziell vor der UNO beendet. Zum Jubiläum treffen sich die beiden Außenminister - Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein italienischer Amtskollegen Luigi Di Maio - am Nachmittag in Bozen.

USA beenden Corona-Testpflicht bei Einreise

Washington - Reisende aus dem Ausland in die USA müssen ab Sonntag keinen negativen Coronavirus-Test mehr vor ihrem Flug vorlegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Freitag (Ortszeit) in Washington mit. Die Pandemie sei durch die weitverbreitete Impfung, die Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten und eine gewachsene Immunität innerhalb der Bevölkerung "in eine neue Phase eingetreten", begründete die Behörde den Schritt.

Offenbar drei Tote bei Nachbarschaftsstreit in Deutschland

Hannover - Auf benachbarten Wohngrundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel in Deutschland sind drei Tote gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es eine blutige Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Bei den Toten handelt es sich um einen 85-jährigen Grundstückseigentümer sowie den 62-jährigen Eigentümer des benachbarten Grundstücks und dessen 61-Jährige Ehefrau.

