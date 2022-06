Selenskyj kritisiert Zerstörungswillen Russlands

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, "jede Stadt" in der ostukrainischen Donbass-Region zerstören zu wollen. Das Militär tue aber alles, "um die Angriffe der Besatzer zu stoppen". Nach Angaben des Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch sind seit 24. Februar etwa 10.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Die Zahl fiel am Freitag in einem der regelmäßigen Youtube-Interviews Arestowytschs mit dem russischen Oppositionellen Mark Feygin.

Polizei sucht weltweit nach mutmaßlichem Wiener Drogen-Paten

Wien/Graz/Lignano Sabbiadoro - Ein 50-jähriger Wiener wird als mutmaßlicher Drogen-Pate weltweit gesucht. Martin Schabel soll zwei Jahre lang kiloweise vor allem Kokain im Darknet verkauft haben. 11.500 Bestellungen wurden über die Plattform "MrBlow" abgewickelt. Dem Bundeskriminalamt gelang es, im April 2021 im Rahmen der Operation "Deflate" (übersetzt: die Luft herauslassen) die Tätergruppe rund um Schabel dingfest zu machen. Kurz davor setzte sich der 50-Jähriger allerdings ab.

Wiener Regenbogenparade lädt zur 26. Ausgabe

Wien - Über 250.000 Teilnehmer werden von den Veranstaltern zur 26. Ausgabe der Wiener Regenbogenparade am heutigen Samstag auf der Ringstraße erwartet. 2022 wird sich der Demonstrationszug im Gegensatz zum Vorjahr ab 13.00 Uhr wieder in voller Größe samt Fahrzeugen in Bewegung setzen, um vom Rathausplatz ausgehend die gewohnte Route entgegen der Fahrtrichtung zu nehmen und dabei für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen zu demonstrieren.

Drei Tote bei Nachbarschaftsstreit in Deutschland

Hannover - Nach dem Fund von drei Toten auf benachbarten Grundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel in Deutschland ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat. Die genauen Zusammenhänge des Geschehens seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge gehen die Beamten davon aus, dass ein Nachbarschaftsstreit zwischen einem 85 Jahre alten Grundstückseigentümer und dem 62 Jahre alten Besitzer des angrenzenden Grundstücks am Freitagmittag eskalierte.

Tiroler Grüne: Spitzenkandidat für Landtagswahl wird gekürt

Kufstein - Der grüne Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2023 steht nach einer Online-Wahl bereits fest - und am Samstag wird er oder sie im Rahmen einer Landesversammlung in Kufstein bekanntgegeben. Um die Front-Rolle ritterten Soziallandesrätin Gabriele Fischer und Landtagsklubobmann Gebi Mair. Sie hatten sich jeweils im Duo beworben - Fischer mit LAbg. Georg Kaltschmid und Mair mit Gesundheitsexpertin Petra Wohlfahrtsstätter.

Sobotka: Wien wird Ukraine ohne Westbalkan "nie zustimmen"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) pocht darauf, dass der EU-Kandidatenstatus der Ukraine nicht auf Kosten der ebenso beitrittswilligen Westbalkanstaaten gehen darf. "Dem wird Österreich nie zustimmen", sagte Sobotka im APA-Interview. Während Sobotka für das "Non Paper" Wiens zur EU-Integration des Westbalkan warb, will sein kosovarischer Kollege Glauk Konjufca die ganze Region auf einmal in der EU sehen.

Erneut gewaltsame Zusammenstöße in Tripolis

Tripolis - Drei Wochen nach einem gescheiterten Putschversuch ist es in Libyen erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen bewaffneter Gruppen gekommen. Medienberichten zufolge waren zwei einflussreiche Milizen aus dem Westen des Landes in die heftigen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Tripolis am Freitagabend verwickelt. Ein AFP-Reporter berichtete von Schüssen und Explosionen in mehreren Stadtvierteln. Über den Auslöser der Kämpfe oder mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

