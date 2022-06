Sozialminister will bei Energiebonus nachbessern

Wien - Die Regierungsverhandlungen über ein Anti-Teuerungspaket werden am Wochenende fortgesetzt. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellt nun als eine der Maßnahmen eine Erhöhung des Energiebonus in Aussicht. Auf eine entsprechende Frage im ATV-Interview meint der Sozialminister laut Vorabmeldung: "Ja, das wird nachgebessert und nachgeschärft. Da wird es deutlich was drauf geben".

Selenskyj kritisiert Zerstörungswillen Russlands

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, "jede Stadt" in der ostukrainischen Donbass-Region zerstören zu wollen. Das Militär tue aber alles, "um die Angriffe der Besatzer zu stoppen". Nach Angaben des Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch sind seit 24. Februar etwa 10.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Die Zahl fiel am Freitag in einem der regelmäßigen Youtube-Interviews Arestowytschs mit dem russischen Oppositionellen Mark Feygin.

4.107 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich sind seit Freitag 4.107 Infektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Die Zahl der neuen Fälle liegt erneut über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.384 und ist auch deutlich höher als der Wert vom Samstag vergangener Woche, damals waren 2.621 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden kamen vier weitere Todesfälle hinzu.

Von der Leyen spricht mit Kiew über EU-Beitrittsantrag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu Gesprächen über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin wollte in der Hauptstadt des von Russland angegriffenen Landes mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs erörtern. Zudem sollte es um die langfristige Hilfe der EU bei der Beseitigung der Kriegsschäden gehen.

Tiroler Grüne: Mair zum Spitzenkandidaten gekürt

Kufstein - Der Spitzenkandidat der Tiroler Grünen für die Landtagswahl im ersten Quartal kommenden Jahres heißt Gebi Mair. Der 38-jährige Klubobmann entschied eine Online-Wahl unter Parteimitgliedern gegen Soziallandesrätin Gabriele Fischer für sich. Das Ergebnis wurde bei einer Landesversammlung am Samstag in Kufstein bekanntgegeben.

Polizei sucht weltweit nach mutmaßlichem Wiener Drogen-Paten

Wien/Graz/Lignano Sabbiadoro - Ein 50-jähriger Wiener wird als mutmaßlicher Drogen-Pate weltweit gesucht. Martin Schabel soll zwei Jahre lang kiloweise vor allem Kokain im Darknet verkauft haben. 11.500 Bestellungen wurden über die Plattform "MrBlow" abgewickelt. Dem Bundeskriminalamt gelang es, im April 2021 im Rahmen der Operation "Deflate" (übersetzt: die Luft herauslassen) die Tätergruppe rund um Schabel dingfest zu machen. Kurz davor setzte sich der 50-Jähriger allerdings ab.

Wiener Regenbogenparade lädt zur 26. Ausgabe

Wien - Über 250.000 Teilnehmer werden von den Veranstaltern zur 26. Ausgabe der Wiener Regenbogenparade am heutigen Samstag auf der Ringstraße erwartet. 2022 wird sich der Demonstrationszug im Gegensatz zum Vorjahr ab 13.00 Uhr wieder in voller Größe samt Fahrzeugen in Bewegung setzen, um vom Rathausplatz ausgehend die gewohnte Route entgegen der Fahrtrichtung zu nehmen und dabei für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen zu demonstrieren.

Zwei Tote bei Protesten gegen Mohammed-Äußerungen in Indien

Patna - Bei Protesten gegen umstrittene Äußerungen einer Sprecherin der indischen Regierungspartei über den Propheten Mohammed sind zwei Menschen von der Polizei erschossen worden. Die Menschenmenge in der ostindischen Stadt Ranchi habe bei der Kundgebung am Freitag mit Flaschen und Steinen geworfen und sich den Anweisungen der Polizei widersetzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Daraufhin sei die Polizei "gezwungen" gewesen, das Feuer zu eröffnen.

