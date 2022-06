Cholera in Mariupol, Straßenkämpfe in Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Während aus der Ostukraine anhaltend schwere Kämpfe gemeldet werden, sind im russisch besetzten Mariupol nach ukrainischen Angaben Seuchen ausgebrochen. In der im Süden gelegenen Hafenstadt gebe es einen Cholera- und Ruhrausbruch, sagte Bürgermeister Wadym Bojtschenko, der sich außerhalb der Stadt aufhält. "Der Krieg, der mehr als 20.000 Menschen das Leben gekostet hat, wird mit diesen Infektionsausbrüchen leider die Leben weiterer Tausender Menschen in Mariupol fordern."

Von der Leyen spricht mit Kiew über EU-Beitrittsantrag

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu Gesprächen über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin wollte in der Hauptstadt des von Russland angegriffenen Landes mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs erörtern. Zudem sollte es um die langfristige Hilfe der EU bei der Beseitigung der Kriegsschäden gehen.

Wiener Regenbogenparade startet in 26. Auflage

Wien - Die 26. Ausgabe der Wiener Regenbogenparade ist Samstagnachmittag in vollem Gang gewesen. Gegen 13.00 Uhr setzte sich der Demonstrationszug samt Fahrzeugen in Bewegung, um vom Rathausplatz ausgehend die gewohnte Route entgegen der Fahrtrichtung zu nehmen und dabei für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen zu demonstrieren. Über 250.000 Teilnehmer werden von den Veranstaltern erwartet.

Sozialminister will bei Energiebonus nachbessern

Wien - Die Regierungsverhandlungen über ein Anti-Teuerungspaket werden am Wochenende fortgesetzt. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellt nun als eine der Maßnahmen eine Erhöhung des Energiebonus in Aussicht. Auf eine entsprechende Frage im ATV-Interview meint der Sozialminister laut Vorabmeldung: "Ja, das wird nachgebessert und nachgeschärft. Da wird es deutlich was drauf geben".

4.107 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich sind seit Freitag 4.107 Infektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Die Zahl der neuen Fälle liegt erneut über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.384 und ist auch deutlich höher als der Wert vom Samstag vergangener Woche, damals waren 2.621 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden kamen vier weitere Todesfälle hinzu.

Gruber mit 99,64 Prozent als Kärntner ÖVP-Chef bestätigt

Ossiach - Der Kärntner ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber ist am Samstag mit 99,64 Prozent (274 von 275 Stimmen) in seiner Funktion bestätigt worden. Die Partei hatte ihren Landesparteitag in Ossiach dazu genutzt, die Delegierten auf den Wahlkampf für die für März 2023 anberaumte Landtagswahl einzuschwören. Unter den Gästen war auch Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteichef Karl Nehammer.

Sieben Menschen nach Hubschrauber-Absturz in Italien tot

Rom - Ein seit Donnerstag mit sieben Personen an Bord vermisster Hubschrauber ist am Samstag in Italien lokalisiert worden. Das Wrack des Fluggeräts wurde auf einer Höhe von 1.922 Metern am Apennin zwischen den Regionen Emilia Romagna und Toskana gefunden. Alle sieben Leichen wurden geborgen, teilten die Rettungseinheiten mit.

Drei Tote in Wohnung in Belgien gefunden

Brüssel - Durch Messerstiche sind in Belgien in einem Vorort von Löwen drei Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Notruf habe die Polizei in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Kessel-Lo drei Leichen mit Stichverletzungen gefunden, berichtete die Zeitung "Het Laatse Nieuws". Die Wohnung werde von einer Frau, ihrem Sohn und zwei seiner Freunde bewohnt. Ob es sich bei den Toten um Bewohner handelte, war zunächst unklar.

