Wiener Regenbogenparade ging in voller Größe über die Bühne

Wien - Die 26. Ausgabe der Wiener Regenbogenparade ist am Samstag nach pandemiebedingter Pause wieder in voller Größe über die Bühne gegangen. Am Nachmittag zog ein Demonstrationszug mit zigtausenden Teilnehmern samt Fahrzeugen vom Rathausplatz ausgehend entgegen der Fahrtrichtung um den Ring, um für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen zu demonstrieren. Die Veranstalter sprachen von über 250.000 Teilnehmern.

Bericht: Deutscher Kanzler Scholz reist im Juni nach Kiew

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach monatelangem Zögern wegen der Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will der deutsche Kanzler Olaf Scholz noch im Juni nach Kiew reisen. Dies berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf italienische und französische Regierungskreise. Scholz werde mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Premier Mario Draghi in die Hauptstadt der Ukraine fahren. Offizielle Bestätigung gab es zunächst keine.

Von der Leyen zu Gesprächen über EU-Beitrittsantrag in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in Kiew angekündigt, die Analyse des EU-Beitrittsantrags der Ukraine Ende der kommenden Woche abzuschließen. Am Rande von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lobte sie am Samstag die gut funktionierende Verwaltung. Zugleich mahnte sie weitere Reformen an. Grundsätzlich würdigte sie die "enormen Anstrengungen und die Entschlossenheit" der Ukraine auf dem Weg in die EU.

NATO-Chef reist nach Finnland und Schweden

Helsinki - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist am Sonntag zu Gesprächen nach Finnland und Schweden. Beide Staaten hatten im Mai unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihren Beitritt zur NATO beantragt. Dem Beitritt eines Staates zur NATO müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Das NATO-Mitglied Türkei droht allerdings mit einem Veto. Im finnischen Naantali trifft Stoltenberg am Sonntag mit Präsident Sauli Niinistö zusammen.

Französische Parlamentswahl geht in erste Runde

Paris - In Frankreich geht die Parlamentswahl am Sonntag in die erste Runde. Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit wählen die Französinnen und Franzosen ein neues Parlament. Abgestimmt wird über die 577 Sitze der Nationalversammlung. Für den Mitte-Politiker Macron geht es darum, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Ansonsten wäre er gezwungen, eine Regierung mit Politikern und einem Premierminister anderer Lager zu ernennen.

Demonstrationen in USA für strengere Waffengesetze

Washington - Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker an einer Volksschule in Texas haben in Washington und anderen Städten in den USA zahlreiche Menschen für strengere Waffengesetze demonstriert. Bei der zentralen Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington nahmen am Samstag Tausende Menschen an dem "Marsch für unsere Leben" teil, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Streitbeilegung: Südtirol als Modell für Minderheitenfrage

Bozen/Rom/Wien - Die Abgabe der "Streitbeilegungserklärung" zwischen Österreich und Italien hat sich am Samstag zum 30. Mal gejährt. Damit wurde der in den 1960er-Jahren eröffnete Streit um die Umsetzung des Pariser Vertrags zwischen den Ländern offiziell vor der UNO beendet. Viele der Redner im Rahmen des Festaktes in Bozen, unter ihnen die Außenminister der beiden Länder, sahen Südtirol als Modell für die Minderheitenfrage und nahmen Bezug auf die Lage in der Ukraine.

4.107 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich sind seit Freitag 4.107 Infektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Die Zahl der neuen Fälle liegt erneut über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.384 und ist auch deutlich höher als der Wert vom Samstag vergangener Woche, damals waren 2.621 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden kamen vier weitere Todesfälle hinzu.

