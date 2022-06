Französische Parlamentswahl geht in erste Runde

Paris - In Frankreich hat die erste Runde der Parlamentswahl begonnen. Am Sonntag ab 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale. Rund 48,7 Millionen eingeschriebene Wähler können ihre Stimme abgeben. Abgestimmt wird über die 577 Sitze der Nationalversammlung. Für Präsident Emmanuel Macron geht es darum, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Ansonsten wäre er gezwungen, eine Regierung mit Politikern und einem Premierminister anderer Lager zu ernennen.

Weitere Volksbegehren im Juni und September

Wien - Der Volksbegehrens-Rekord wird 2022 bei weitem eingestellt. Zumindest 13 gibt es heuer, fast doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2021. Zu den sieben vom Mai kommen als nächstes zwei gegen Corona-Maßnahmen gerichtete vom 20. bis 27. Juni. Von 19. bis 26. September können dann wieder zwei Anti-Maßnahmen-Begehren sowie "Black Voices" unterstützt werden. Noch nicht fixiert ist die Eintragungswoche für "Recht auf Wohnen".

Bericht: Deutscher Kanzler Scholz reist im Juni nach Kiew

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz plant einem Medienbericht zufolge eine Reise nach Kiew - und das noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sollen mit dabei sein, wie die "Bild am Sonntag" am Samstag unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise berichtete.

Selenskyj warb erneut für EU-Beitritt der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor wichtigen Weichenstellungen in Brüssel noch einmal für den EU-Beitritt seines Landes geworben. Er sei überzeugt, dass mit der Entscheidung über einen Kandidatenstatus für die Ukraine auch die Europäische Union gestärkt werden könne, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache in der Nacht auf Sonntag.

NATO-Chef reist nach Finnland und Schweden

Helsinki - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist am Sonntag zu Gesprächen nach Finnland und Schweden. Beide Staaten hatten im Mai unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihren Beitritt zur NATO beantragt. Dem Beitritt eines Staates zur NATO müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Das NATO-Mitglied Türkei droht allerdings mit einem Veto. Im finnischen Naantali trifft Stoltenberg am Sonntag mit Präsident Sauli Niinistö zusammen.

Längste tibetische Brücke der Welt in Bergamo eröffnet

Rom/Bergamo - Die längste tibetische Hängebrücke der Welt ist am Samstag im norditalienischen Dossena in der lombardischen Provinz Bergamo eingeweiht worden. Die "Brücke in der Sonne" hat eine Länge von 505 Metern, eine maximale Höhe von 120 Metern und eine einzige Spannweite. Touristen aus mehreren Teilen Italiens und auch aus Russland überquerten die Hängebrücke. 150 Personen hatten sich bereits für den ersten Tag angemeldet.

Paar bei Heuarbeiten in Tirol in Heukreisler hineingezogen

Weer - Ein Paar hat sich am Samstag bei Heuarbeiten im Tiroler Weer (Bezirk Schwaz) schwerste Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war ein 43-Jähriger auf einem Feld von einem Heukreisler erfasst und hineingezogen worden. Als seine 37-jährige Partnerin dem am Boden liegenden und schwer verletzten Mann helfen wollte, wurde sie selbst vom rechten Ausleger des Kreislers erfasst.

