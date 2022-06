Kunstsammlerin Heidi Go�ss-Horten ist tot

Klagenfurt/Wien - Die Kunstsammlerin und Milliardärswitwe Heidi Go�ss-Horten ist tot. Das bestätigte eine Sprecherin der kürzlich eröffneten "Heidi Horten Collection" der APA am Sonntag. Demnach starb Horten am heutigen Sonntag in den frühen Morgenstunden im Alter von 81 Jahren in ihrem Haus am Wörthersee. Erst Anfang Juni war das neue Museum der Sammlerin im einstigen Wiener Hanuschhof eröffnet worden.

48 Millionen Franzosen wählen ein neues Parlament

Paris - In Frankreich hat die erste Runde der Parlamentswahl begonnen. Mehr als 48 Millionen Wahlberechtigte sind zur Kür der 577 Abgeordneten der Nationalversammlung aufgerufen. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet, in Großstädten auch bis 20.00 Uhr. Laut jüngsten Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Regierungsparteien um Präsident Emmanuel Macron und dem neuen links-grünen Bündnis Nupes um den früheren Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc M�lenchon ab.

Ostukrainisches Sjewjerodonezk weiter schwer umkämpft

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - Im Osten der Ukraine dauert der Kampf um die Großstadt Sjewjerodonezk an. Die Lage dort sei die Schlimmste im ganzen Land, sagte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Sonntag in einer Videoansprache. Aber auch in der Westukraine wurden nach Angaben der Regionalregierung die Stadt Tschortkiw sowie ein Waffendepot in der Region Ternopil mit Raketen beschossen. Russland bereitet sich unterdessen laut dem ukrainischen Geheimdienst auf einen längeren Krieg vor.

Selenskyj warb erneut für EU-Beitritt der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor wichtigen Weichenstellungen in Brüssel noch einmal für den EU-Beitritt seines Landes geworben. Er sei überzeugt, dass mit der Entscheidung über einen Kandidatenstatus für die Ukraine auch die Europäische Union gestärkt werden könne, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache in der Nacht auf Sonntag.

Opfer nach Amoktat mit Messer in Hamm verstorben

Hamm - Nach einem Messerangriff an der Hochschule Hamm im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen durch einen mutmaßlich psychisch kranken Mann ist eines der Opfer gestorben. Die 30-jährige Frau aus Essen sei am Samstag in den späten Nachmittagsstunden ihren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag mit. Bei der Messerattacke am Freitagnachmittag waren insgesamt drei Frauen und ein Mann verletzt worden.

Ticket-Betrug am Pariser Louvre aufgedeckt

Paris - In Paris hat die Polizei einen illegalen Handel mit gebrauchten Eintrittskarten am Louvre aufgedeckt. Wie aus französischen Polizeikreisen verlautete, wurden 14 Verdächtige festgenommen. Laut der Zeitung "Le Parisien" hatten sich die Händler die Eintrittskarten von Besuchern geben lassen, die gerade aus dem weltberühmten Museum herauskamen. Dann verkauften sie die Tickets an Touristen weiter, die vor dem Eingang in der Warteschlange standen.

Weitere Volksbegehren im Juni und September

Wien - Der Volksbegehrens-Rekord wird 2022 bei weitem eingestellt. Zumindest 13 gibt es heuer, fast doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2021. Zu den sieben vom Mai kommen als nächstes zwei gegen Corona-Maßnahmen gerichtete vom 20. bis 27. Juni. Von 19. bis 26. September können dann wieder zwei Anti-Maßnahmen-Begehren sowie "Black Voices" unterstützt werden. Noch nicht fixiert ist die Eintragungswoche für "Recht auf Wohnen".

NATO-Chef reist nach Finnland und Schweden

Helsinki - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist am Sonntag zu Gesprächen nach Finnland und Schweden. Beide Staaten hatten im Mai unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihren Beitritt zur NATO beantragt. Dem Beitritt eines Staates zur NATO müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Das NATO-Mitglied Türkei droht allerdings mit einem Veto. Im finnischen Naantali trifft Stoltenberg am Sonntag mit Präsident Sauli Niinistö zusammen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red