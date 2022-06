Klimaministerin verteidigt Verschiebung von CO2-Bepreisung

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" die Verschiebung der CO2-Bepreisung auf Oktober verteidigt. Es sei "legitim" in einem "Ausnahmejahr mit Preisschocks" diese mit der Auszahlung des Klimabonus zu harmonisieren. Dessen angekündigte Erhöhung auf 250 Euro für alle argumentierte Gewessler damit, dass dies eine Antiteuerungsmaßnahme sei, die "huckepack" auf den Klimabonus gesetzt werde, quasi eine "Basismaßnahme gegen die Teuerung".

48 Millionen Franzosen wählen ein neues Parlament

Paris - In Frankreich hat die erste Runde der Parlamentswahl begonnen. Rund 48 Millionen Wahlberechtigte sind zur Kür der 577 Abgeordneten der Nationalversammlung aufgerufen. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet, in Großstädten auch bis 20.00 Uhr. Bis zum Mittag hat knapp jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben. Um 12.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung laut Innenministerium bei 18,43 Prozent. Das waren 0,8 Prozent weniger als zum selben Zeitpunkt vor fünf Jahren.

Kunstsammlerin und Mäzenin Heidi Go�ss-Horten ist tot

Wien/Maria Wörth - Die Kunstsammlerin und Milliardärswitwe Heidi Go�ss-Horten ist tot. Das bestätigte eine Sprecherin der kürzlich eröffneten "Heidi Horten Collection" der APA am Sonntag. Demnach starb Horten am heutigen Sonntag in den frühen Morgenstunden im Alter von 81 Jahren in ihrem Haus am Wörthersee. Erst Anfang Juni war das neue Museum der Sammlerin im einstigen Wiener Hanuschhof eröffnet worden.

VP-Finanzen: Gewessler fordert von ÖVP rasch Aufklärung

Wien - Nach der Veröffentlichung der ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 und der vom Rechnungshof geäußerten Bedenken fordert Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) Aufklärung vom Koalitionspartner. "Alle offenen Fragen müssen rasch und restlos aufgeklärt werden", sagte sie in der ORF-"Pressestunde". Gewessler habe derzeit aber "keinen Grund zu glauben", dass die Koalition nicht die gesamte Legislaturperiode bis 2024 halte.

2.989 neue Corona-Fälle in Österreich registriert

Wien - 2.989 weitere Infektionen mit SARS-CoV-2 sind seit Samstag in Österreich bestätigt worden. Die Zahl liegt zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, der zuletzt auf 3.466 angestiegen war, aber doch deutlich über dem Vergleichswert vom Sonntag vor einer Woche, als 2.416 neue Fälle gemeldet worden waren. Drei weitere Menschen starben laut Behördenangaben im Zusammenhang mit Covid-19.

Wiener Polizei bewahrte Kunst vor der Einschmelzung

Wien - Zwei Männer sollen im Mai fünf Bronze-Reliefs und zwei Bronze-Skulpturen vom Gelände eines Ateliers in Wien-Leopoldstadt gestohlen haben. Wert der Objekte: insgesamt mehr als eine Million Euro. Ermittlern ist es zu verdanken, dass die etwa eine Tonne schweren Kunstgegenstände nicht bereits im Schmelzofen gelandet sind. Die Diebe hatten sie bereits zu einem Metallwert von wenigen tausend Euro verkauft, die "Verwertung" in einem Recyclingbetrieb wurde gerade noch verhindert.

Ostukrainisches Sjewjerodonezk weiter schwer umkämpft

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - Im Osten der Ukraine dauert der Kampf um die Großstadt Sjewjerodonezk an. Die Lage dort sei die Schlimmste im ganzen Land, sagte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Sonntag in einer Videoansprache. Aber auch in der Westukraine wurden nach Angaben der Regionalregierung die Stadt Tschortkiw sowie ein Waffendepot in der Region Ternopil mit Raketen beschossen. Russland bereitet sich unterdessen laut dem ukrainischen Geheimdienst auf einen längeren Krieg vor.

Selenskyj warb erneut für EU-Beitritt der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor wichtigen Weichenstellungen in Brüssel noch einmal für den EU-Beitritt seines Landes geworben. Er sei überzeugt, dass mit der Entscheidung über einen Kandidatenstatus für die Ukraine auch die Europäische Union gestärkt werden könne, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache in der Nacht auf Sonntag.

