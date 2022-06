Platter geht nach 14 Jahren, Tirol steht vor Neuwahl

Innsbruck - Eine Ära geht zu Ende: Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will sich nach 14 Jahren im Amt zurückziehen. ÖVP-Parteikreise bestätigten der APA am Sonntagabend einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Die für 2023 angesetzte Landtagswahl soll auf Herbst vorverlegt werden. Bis dahin will Platter im Amt bleiben.

Macron-Lager nur hauchdünn vor Linksbündnis

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron muss nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die absolute Mehrheit seines Bündnisses Ensemble fürchten. Macrons Partei kommt mit ihren Verbündeten nach offiziellen Angaben aus der Nacht zum Montag auf 25,75 Prozent der Stimmen. Die links-grüne Allianz Nupes von Jean-Luc M�lenchon lag nahezu gleich auf, sie erhielt nur 21.442 Stimmen weniger. Die genaue Sitzverteilung wird sich erst in der Stichwahl kommenden Sonntag entscheiden.

Grasser steht wieder in Wien vor Gericht

Wien - Eineinhalb Jahre nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung in den Causen Buwog und Terminal Tower Linz steht Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am Montag wieder vor Gericht. Diesmal geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung aus seiner Zeit als Manager bei Meinl Power Management. Grasser bestreitet alle Vorwürfe. Vorerst sind acht Verhandlungstage anberaumt.

Ausschuss zur Kapitol-Attacke nimmt Trump erneut ins Visier

Washington - Die Anschuldigungen gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump sollen in der nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols untermauert werden. "Wir werden die Geschichte erzählen, wie Trump wissentlich seine Große Lüge verbreitet hat", schrieb Ausschussmitglied Adam Schiff Sonntag auf Twitter. Als "Große Lüge" bezeichnen Trumps Kritiker dessen widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um seinen Sieg bei der Wahl 2020 gebracht worden.

Amnesty: Russland setzte in Charkiw Streumunition ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Stadt Charkiw haben russische Truppen laut Amnesty International durch unterschiedslosen Beschuss mit weithin verbotener Streumunition und ungenau abgefeuerten Raketen Hunderte Zivilpersonen getötet .In ihrem Bericht dokumentiert die Menschenrechtsorganisation, wie die russische Armee seit Beginn der Ukraine-Invasion Ende Februar durch den unablässigen Beschuss von Wohngegenden für Tod und Zerstörung sorgen.

Selenskyj: Ukraine braucht moderne Luftabwehr-Systeme

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen abermals um die Lieferung moderner Luftabwehr-Systeme ersucht. Seit der russischen Invasion im Februar seien ukrainische Städte von gut 2.600 feindlichen Raketen getroffen worden, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Sonntag. "Das sind Leben, die hätten gerettet werden können, Tragödien, die hätten verhindert werden können - wenn die Ukraine erhört worden wäre."

Atomwaffenarsenale wachsen in den nächsten Jahren

Stockholm - Trotz eines leichten Rückgangs der weltweit verfügbaren Atomwaffen und Atomsprengköpfe im vergangenen Jahr rechnet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) damit, dass die Atomwaffenarsenale der neun Atommächte im kommenden Jahrzehnt wieder wachsen werden. Auch die Gefahr des Einsatzes atomarer Waffen sei größer als je zuvor seit dem Kalten Krieg, so SIRPI-Direktor Dan Smith anlässlich der Präsentation des SIPRI-Jahrbuchs am Montag.

US-Senatoren einigen sich auf Verschärfung des Waffenrechts

Washington - Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren hat sich auf eine minimale Verschärfung des Waffenrechts verständigt. Es gehe darum, "Amerikas Kinder zu schützen, unsere Schulen sicher zu halten und die Bedrohung durch Gewalt im ganzen Land zu verringern", erklärte die 20-köpfige Gruppe aus Republikanern und Demokraten am Sonntag. Das Gremium hatte sich in Reaktion auf eine Zunahme tödlicher Angriffe mit Schusswaffen unter anderem in Schulen formiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red