Grasser-Steuerprozess - Öffentlichkeit muss draußen bleiben

Wien - Unter großem Medieninteresse ist heute am Wiener Straflandesgericht der Steuerprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser eröffnet worden. Nach nur 20 Minuten wurde die Öffentlichkeit auf Antrag des Verteidigers von Grasser sowie der Rechtsvertreter des Zweitangeklagten ausgeschlossen. In einem Finanzstrafverfahren reicht dafür der Antrag, dem hat das Gericht Folge zu leisten.

Tirol-Wahl - Parteien rüsten sich für Landtagswahl im Herbst

Innsbruck - Die Tiroler Landtagsparteien müssen sich nun für eine voraussichtlich vorgezogene Landtagswahl im Herbst rüsten, nachdem LH Günther Platter (ÖVP) seinen Rückzug angekündigt hat. Großteils haben sie ihre Spitzenkandidaten bereits gewählt, nur die Liste Fritz muss ihr Prozedere nun beschleunigen. Noch war nicht bei allen Parteien klar, wie sie sich in puncto Neuwahl entscheiden - FPÖ und NEOS wagten sich bereits aus der Deckung und wollen jedenfalls früher wählen als geplant.

Australischer Fonds bietet für alle Flughafen-Wien-Aktien

Wien/Schwechat - Der australische Fonds IFM, der bisher schon knapp unter 40 Prozent am Flughafen Wien gehalten hat, hat durch Zukäufe am Markt seine Beteiligung aufgestockt und muss daher nun ein Pflichtangebot für alle Aktien des Flughafens legen. Der Zukauf sei aber lediglich als Vertrauensbeweis in den Flughafen zu sehen und nicht als Übernahmeversuch, sagte Werner Kerschl, Executive Director von IFM Investors, zur APA.

Italienische Zeitung: Scholz reist am Donnerstag nach Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Rom - Die italienische Zeitung "La Stampa" berichtet, dass Ministerpräsidenten Mario Draghi zusammen mit Kanzler Olaf Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag nach Kiew reisen wolle. Ein Sprecher der deutschen Bundesregierung bestätigte dies auf Anfrage nicht. Bereits am Wochenende hatte es Spekulation über eine gemeinsame Reise des Trios in die ukrainische Hauptstadt gegeben. Auch dies war nicht bestätigt worden.

Ukrainische Armee aus Zentrum von Sjewjerodonezk verdrängt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die ukrainische Armee hat den Verlust des Zentrums der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. Russische Truppen hätten die Großstadt im Gebiet Luhansk mit Artillerie beschossen und die ukrainischen Soldaten vertrieben, teilte der ukrainische Generalstab am Montag früh mit. Die Kämpfe dauerten aber weiter an, hieß es. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ersuchte den Westen indes abermals um die Lieferung moderner Luftabwehr-Systeme.

Biontech will internationale Strategie für Vakzin-Anpassung

Berlin - Biontech-Chef Ugur Sahin hat angesichts der hohen Ansteckbarkeit der Omikron-Untervariante BA.5 des Coronavirus Entwarnung gegeben. "In Afrika hat man bereits gesehen, dass die BA.5-Welle nicht die Dynamik entfaltet hat, wie es sie bei der ursprünglichen Omikron-Variante gab", sagte Sahin dem "Handelsblatt". Er kritisierte jedoch, das für die Impf-Kampagne im Herbst eine "international abgestimmte Strategie" fehle.

Mann in Afghanistan tötet zehn Familienmitglieder

Kabul - In Afghanistan hat ein Mann zehn Familienmitglieder getötet. Unter den Opfern sollen seine beiden Ehefrauen, vier Kinder und weitere Familienangehörige sein, wie lokale Behördenvertreter am Montag mitteilten. Demnach hatte der Mann die Bluttat am Sonntag im Südwesten des Landes in der Grenzstadt Sarandsch begangen.

Bis zu 1.000 Blutkonserven pro Tag in Österreich benötigt

Wien - Bis zu 1.000 Blutkonserven werden pro Tag in Österreich benötigt. Das ist rund alle eineinhalb Minuten eine Konserve, rechnete das heimische Rote Kreuz (ÖRK) am Montag einen Tag vor dem Weltblutspendetag vor. Blutkonserven können rund um die Uhr von Spitälern angefordert werden. Rund 70 Prozent davon werden - etwa für Operationen - langfristig vorbestellt, 30 Prozent werden akut verabreicht. Die Lagerstände sind wegen Corona weiterhin "besorgniserregend niedrig", hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red