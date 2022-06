Grasser-Steuerprozess findet ohne Öffentlichkeit statt

Wien - Der Steuerprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinen ehemaligen Steuerberater startete heute im Wiener Straflandesgericht mit einem Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach 20 Minuten brachten die Rechtsvertreter der beiden Angeklagten den Antrag auf eine Prozessführung ohne Journalisten und Kiebitze ein, dem das Gericht unmittelbar Folge zu leisten hatte. Der Ausschluss gilt auch für alle anderen Prozesstage, momentan sind acht Verhandlungen angesetzt.

Bogdan Roščić bleibt an der Spitze der Wiener Staatsoper

Wien - Eine Überraschung sieht anders aus: Bogdan Roščić, seit 2020 amtierender Direktor der Wiener Staatsoper, verbleibt zumindest bis 2030 an der Spitze des Hauses am Ring. Der Vertrag des Opernchefs, der momentan 2025 ausgelaufen wäre, werde bis 2030 verlängert, gab Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag bekannt. Sie folgte damit der Empfehlung der Auswahlkommission nach Ende der Neuausschreibung, bei der sich insgesamt elf Personen beworben hatten.

IWF rät Österreich zu raschem Ausstieg aus fossilen Energien

Wien - Der Ukraine-Krieg hat für Österreichs Wirtschaft in den vergangenen Monaten viele Risiken gebracht. Als größte Herausforderung sieht IWF-Vertreter Jeffrey Franks drohende Energieschocks. Die Lösung liege langfristig in einem Ausstieg aus fossilen Energien, sagte Franks am Montag in einer Online-Pressekonferenz. Für die heurige Wirtschaftsentwicklung ist der IWF-Vertreter dennoch optimistisch.

Aus für Gasheizungen bis 2040: Gesetz geht in Begutachtung

Wien - Das Erneuerbaren Wärme Gesetz (EWG) ist finalisiert und geht in Begutachtung. Das erklärte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag im Ö1-Morgenjournal. Das Gesetz soll dabei helfen, die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren. Konkret müssen bis 2035 alle Kohle- und Ölheizungen durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden, ab 2040 sollen dann auch alle Gas- und Gasetagenheizungen ersetzt oder mit biogenem Gas betrieben werden.

Ukrainische Armee aus Zentrum von Sjewjerodonezk verdrängt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die ukrainische Armee hat den Verlust des Zentrums der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. Russische Truppen hätten die Großstadt im Gebiet Luhansk mit Artillerie beschossen und die ukrainischen Soldaten vertrieben, teilte der ukrainische Generalstab am Montag früh mit. Die Kämpfe dauerten aber weiter an, hieß es. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ersuchte den Westen indes abermals um die Lieferung moderner Luftabwehr-Systeme.

Tirol-Wahl - Parteien rüsten sich für Landtagswahl im Herbst

Innsbruck - Die Tiroler Landtagsparteien müssen sich nun für eine voraussichtlich vorgezogene Landtagswahl im Herbst rüsten, nachdem LH Günther Platter (ÖVP) seinen Rückzug angekündigt hat. Großteils haben sie ihre Spitzenkandidaten bereits gewählt. Noch war nicht bei allen Parteien klar, wie sie sich in puncto Neuwahl entscheiden. Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS - die beiden Oppositionsparteien sprachen sich dafür aus - dürfte jedoch die notwendige Zweidrittelmehrheit stehen.

Australischer Fonds bietet für alle Flughafen-Wien-Aktien

Wien/Schwechat - Der australische Fonds IFM, der bisher schon knapp unter 40 Prozent am Flughafen Wien gehalten hat, hat durch Zukäufe am Markt seine Beteiligung über 40 Prozent aufgestockt und muss daher ein Pflichtangebot für alle Aktien des Flughafens legen. Der Zukauf sei aber lediglich als Vertrauensbeweis in den Flughafen zu sehen und nicht als Übernahmeversuch, sagte Werner Kerschl, Executive Director von IFM Investors, zur APA.

Bis zu 1.000 Blutkonserven pro Tag in Österreich benötigt

Wien - Bis zu 1.000 Blutkonserven werden pro Tag in Österreich benötigt. Das ist rund alle eineinhalb Minuten eine Konserve, rechnete das heimische Rote Kreuz (ÖRK) am Montag einen Tag vor dem Weltblutspendetag vor. Blutkonserven können rund um die Uhr von Spitälern angefordert werden. Rund 70 Prozent davon werden - etwa für Operationen - langfristig vorbestellt, 30 Prozent werden akut verabreicht. Die Lagerstände sind wegen Corona weiterhin "besorgniserregend niedrig", hieß es.

