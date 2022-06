Mattle von ÖVP einstimmig als LH-Kandidat in Tirol nominiert

Innsbruck - Die Ära Platter neigt sich dem Ende zu: Der Tiroler ÖVP-Landesparteivorstand nominierte am Montag Wirtschaftslandesrat Anton Mattle einstimmig als Landeshauptmann-Kandidat für die kommende Landtagswahl. Zudem beschloss die ÖVP ebenfalls einhellig, dass früher und nicht wie vorgesehen erst im Frühjahr 2023 gewählt werden soll. LH Günther Platter hatte angekündigt, nach 14 Jahren nicht mehr antreten zu wollen. "Es ist einmal genug", meinte er bewegt.

Ukrainische Armee aus Zentrum von Sjewjerodonezk verdrängt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die ukrainische Armee hat den Verlust des Zentrums der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. Russische Truppen hätten die Großstadt im Gebiet Luhansk mit Artillerie beschossen und die ukrainischen Soldaten vertrieben, teilte der ukrainische Generalstab am Montag früh mit. Die Kämpfe dauerten aber weiter an, hieß es. Die Ukraine konkretisierte indes Forderungen nach umfassenden Waffenlieferungen, die sie für einen Sieg gegen Russland benötige.

Italienische Zeitung: Scholz reist am Donnerstag nach Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Rom - Die italienische Zeitung "La Stampa" berichtet, dass Ministerpräsidenten Mario Draghi zusammen mit Kanzler Olaf Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag nach Kiew reisen wolle. Ein Sprecher der deutschen Bundesregierung bestätigte dies auf Anfrage nicht. Bereits am Wochenende hatte es Spekulation über eine gemeinsame Reise des Trios in die ukrainische Hauptstadt gegeben. Auch dies war nicht bestätigt worden.

Australischer Fonds bietet für alle Flughafen-Wien-Aktien

Wien/Schwechat - Der australische Fonds IFM, der bisher schon knapp unter 40 Prozent am Flughafen Wien gehalten hat, hat durch Zukäufe am Markt seine Beteiligung über 40 Prozent aufgestockt und muss daher ein Pflichtangebot für alle Aktien des Flughafens legen. Der Zukauf sei aber lediglich als Vertrauensbeweis in den Flughafen zu sehen und nicht als Übernahmeversuch, sagte Werner Kerschl, Executive Director von IFM Investors, zur APA.

Regierung hat Paket zu Teuerungsausgleich geschnürt

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung hat ihre Verhandlungen über ein Anti-Teuerungs-Paket fast abgeschlossen. Mit einer Präsentation ist in den kommenden Tagen zu rechnen, hieß es aus Regierungskreisen. Nach APA-Informationen dürfte die Regierung ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um in vielen Bereichen zu entlasten. Erste Gelder dürften schon im Sommer fließen. Geplant sind offenbar sowohl kurzfristige als auch dauerhaft wirkende strukturelle Maßnahmen.

Aus für Gasheizungen bis 2040: Gesetz geht in Begutachtung

Wien - Das Erneuerbaren Wärme Gesetz (EWG) ist finalisiert und geht in Begutachtung. Das erklärte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag im Ö1-Morgenjournal. Das Gesetz soll dabei helfen, die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren. Konkret müssen bis 2035 alle Kohle- und Ölheizungen durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden, ab 2040 sollen dann auch alle Gas- und Gasetagenheizungen ersetzt oder mit biogenem Gas betrieben werden.

Bis zu 1.000 Blutkonserven pro Tag in Österreich benötigt

Wien - Bis zu 1.000 Blutkonserven werden pro Tag in Österreich benötigt. Das ist rund alle eineinhalb Minuten eine Konserve, rechnete das heimische Rote Kreuz (ÖRK) am Montag einen Tag vor dem Weltblutspendetag vor. Blutkonserven können rund um die Uhr von Spitälern angefordert werden. Rund 70 Prozent davon werden - etwa für Operationen - langfristig vorbestellt, 30 Prozent werden akut verabreicht. Die Lagerstände sind wegen Corona weiterhin "besorgniserregend niedrig", hieß es.

Weiter Anstieg bei Corona-Neuinfektionen

Wien - In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter im Steigen begriffen. 2.905 neue Fälle wurden von Sonntag auf Montag verzeichnet. Das liegt zwar unter dem Durchschnitt der vergangenen Tage von 3.578 Fällen, allerdings deutlich über dem Montagswert der vergangenen Woche mit 2.123 Fällen. Verantwortlich dürften u.a. die ansteckenden Subvarianten BA.4/BA.5 und der Wegfall der Masken sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 278,9 Fälle pro 100.000 Einwohner.

