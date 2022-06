Zwei weitere Affenpockenfälle in Österreich

Wien/St. Pölten - In Österreich sind zwei weitere Affenpockenfälle aufgetreten - betroffen sind laut Gesundheitsministerium ein Wiener und ein Niederösterreicher, der in der Bundeshauptstadt in der Klinik Favoriten stationär behandelt wird, hieß es am Montag. Die Erhebung von Kontaktpersonen der beiden Erkrankten läuft, alle damit verbundenen Schritte wurden veranlasst. Damit gibt es in Österreich bisher vier bekannte Fälle.

Mattle von ÖVP einstimmig als LH-Kandidat in Tirol nominiert

Innsbruck - Die Ära Platter neigt sich dem Ende zu: Der Tiroler ÖVP-Landesparteivorstand nominierte am Montag Wirtschaftslandesrat Anton Mattle einstimmig als Landeshauptmann-Kandidat für die kommende Landtagswahl. Zudem beschloss die ÖVP ebenfalls einhellig, dass früher und nicht wie vorgesehen erst im Frühjahr 2023 gewählt werden soll. LH Günther Platter hatte angekündigt, nach 14 Jahren nicht mehr antreten zu wollen. "Es ist einmal genug", meinte er bewegt.

Horn von Afrika: Dürre und Hunger betreffen 18,4 Millionen

Addis Abeba/Mogadischu/Nairobi - Nach zwei Dürrejahren in Folge sind am Horn von Afrika mehr als 18,4 Millionen Menschen von Lebensmittelmangel, Hunger und Unterernährung bedroht. Bis September könnte die Zahl der Betroffenen in Äthiopien, Somalia und Kenia nach Angaben des UN-Nothilfeprogramms OCHA sogar auf 20 Millionen steigen. Nach den am Montag verbreiteten Angaben gelten mehr als 7,1 Millionen Kinder in den betroffenen Regionen als unterernährt, rund zwei Millionen gelten sogar als schwer unterernährt.

UNO: Ungleichheit in der Welt so groß wie lange nicht

Genf - Angesichts der weltweit wachsenden Armut hat die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, die reichen Länder zu mehr Entwicklungshilfe aufgefordert. Die ärmsten 20 Prozent der Weltbevölkerung hätten mit der Corona-Pandemie die größten Einkommenseinbußen erlitten, sagte Bachelet am Montag zum Auftakt der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Die Ungleichheit in der Welt sei nach einer Studie so groß wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr.

Freispruch für Kabarettist Scheuba nach Klage von BKA-Chef

Wien - Der Kabarettist Florian Scheuba ist am Montag im Wiener Landesgericht für Strafsachen vom Vorwurf der üblen Nachrede freigesprochen worden. Er hatte dem ehemaligen Soko-Tape-Chef und heutigen Bundeskriminalamtsdirektor Andreas Holzer in einer "Standard"-Kolumne Untätigkeit im Vorfeld der Ibiza-Affäre vorgeworfen, woraufhin ihn dieser geklagt hatte. "Man darf nicht jedes Wort auf die Waagschale legen", sagte Richter Stefan Romstorfer. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Russen kontrollieren über 70 Prozent von Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Im umkämpften Donbass haben russische Truppen nach ukrainischen Angaben den Großteil der wichtigen Stadt Sjewjerodonezk eingenommen. "Stand heute kontrolliert Russland leider über 70 Prozent, jedoch nicht die ganze Stadt", sagte der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, am Montag beim TV-Sender Belsat. Mit der Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk hätten die prorussischen Separatisten die Region Luhansk fast komplett unter ihrer Kontrolle.

Aus für Gasheizungen bis 2040: Gesetz geht in Begutachtung

Wien - Das Erneuerbaren Wärme Gesetz (EWG) ist finalisiert und geht in Begutachtung. Das erklärte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag im Ö1-Morgenjournal. Das Gesetz soll dabei helfen, die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren. Konkret müssen bis 2035 alle Kohle- und Ölheizungen durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden, ab 2040 sollen dann auch alle Gas- und Gasetagenheizungen ersetzt oder mit biogenem Gas betrieben werden.

Regierung hat Paket zu Teuerungsausgleich geschnürt

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung hat ihre Verhandlungen über ein Anti-Teuerungs-Paket fast abgeschlossen. Mit einer Präsentation ist in den kommenden Tagen zu rechnen, hieß es aus Regierungskreisen. Nach APA-Informationen dürfte die Regierung ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um in vielen Bereichen zu entlasten. Erste Gelder dürften schon im Sommer fließen. Geplant sind offenbar sowohl kurzfristige als auch dauerhaft wirkende strukturelle Maßnahmen.

Wiener Börse im Verlauf mit Abgaben, ATX mit -1,5%

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlaufshandel klare Verluste verbucht. Der ATX sank um 14.10 Uhr 1,48 Prozent auf 3.138,46 Punkte. Auch im europäischen Börsenumfeld ging es hinab. Im Vordergrund stehen weiterhin die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Unter den Einzelwerten sprangen die Titel des Flughafen Wiens um 24 Prozent hinauf.

