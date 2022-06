Starkes Mai-Passagierplus am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Die Flughafen-Wien-Gruppe spürt die Erholung der Reisebranche nach den Corona-Jahren 2020 und 2021. Inklusive den Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice waren die Passagierzahlen im Mai mit 2,7 Millionen Reisenden und mit 2,1 Millionen am Standort Wien mehr als fünfmal so hoch wie im Mai des Vorjahres, wie der Airportbetreiber am Dienstag mitteilte. Das Passagieraufkommen war aber noch um mehr als Viertel niedriger als vor der Coronapandemie im Mai 2019.

Energiepreisanstieg macht Pause

Wien - Die Energiepreise sind weiter wesentlich höher als im Vorjahr, aber immerhin gab es im April im Vergleich zum März in Summe keinen weiteren Anstieg. Einzelne Produkte wie Heizöl verbilligten sich sogar spürbar im Monatsabstand, zeigt der Energiepreisindex (EPI). Heizöl ist damit aber immer noch doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Auch Superbenzin und Strom waren zwar billiger als im März, aber Superbenzin war um fast 40 Prozent, Strom um 8,5 Prozent teurer als im April 2021.

Sjewjerodonezk von Außenwelt abgeschnitten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine ist nach der Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den Fluss Siwerskyj Donez nahezu vollständig von russischen Truppen eingekreist. "Es ist jetzt leider völlig unmöglich, in die Stadt zu fahren oder etwas in die Stadt zu liefern", sagte Gouverneur Serhiy Gaidai am Montag. "Eine Evakuierung ist unmöglich." Nur das ukrainische Militär habe noch einen begrenzten Zugang zur Stadt.

Trump reagiert mit mehrseitigem Dokument auf U-Ausschuss

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe des Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols in einem mehrseitigen Dokument zurückgewiesen. Trump warf dem Ausschuss am Montagabend (Ortszeit) vor, die "Justiz zum Gespött" zu machen und entlastende Zeugen ausgeschlossen zu haben. In dem zwölfseitigen Schreiben, das auch etliche Fußnoten enthält, wiederholte Trump seine unbelegten Wahlbetrugsbehauptungen und Wahlsiegfantasien.

Deutlich höhere öffentliche Gesundheitsausgaben durch Corona

Wien - Schon 2020 hatte die Coronapandemie zu einem Anstieg bei den öffentlichen Gesundheitsausgaben um sechs Prozent geführt, im zweiten Pandemiejahr ist die Steigerung noch einmal deutlicher ausgefallen: 2021 sind Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger laut einer am Dienstag veröffentlichten Schätzung der Statistik Austria für 38,54 Mrd. Euro der laufenden Gesundheitsausgaben aufgekommen, das sind 15,8 Prozent mehr als im Jahr davor.

20 Container aus mexikanischem Hafen gestohlen

Mexiko-Stadt - Spektakulärer Diebstahl in einem Hafen von Mexiko: Eine Diebesbande hat im westmexikanischen Manzanillo rund 20 Container gestohlen, darunter einige mit Gold und Silber. Gustavo Adri�n Joya, Sprecher des Bundesstaats Colima, beschrieb die Tat am Montag (Ortszeit) als "beispiellos". "Es gab schon vereinzelte Diebstähle von Containern, aber nicht in dieser Menge." Einige Medien sprachen vom "Diebstahl des Jahrhunderts".

