Regierung beschloss Entlastungsmaßnahmen

Wien - Die Regierung hat am Dienstag ein 6 Mrd. Euro schweres Anti-Teuerungs-Paket präsentiert. Dieses enthält einerseits kurzfristige Maßnahmen, mit denen die Bevölkerung sofort entlastet wird und anderseits langfristige, strukturelle Änderungen. Bereits im August werden 180 Euro für jedes Kind zusätzlich zur Familienbeihilfe ausbezahlt, im September fließen 300 Euro für Menschen mit geringem Einkommen etwa Sozialhilfebezieher, Arbeitslose und Mindestpensionisten.

Sjewjerodonezk von Außenwelt abgeschnitten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine ist nach der Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den Fluss Siwerskyj Donez nahezu vollständig von russischen Truppen eingekreist. "Es ist jetzt leider völlig unmöglich, in die Stadt zu fahren oder etwas in die Stadt zu liefern", sagte Gouverneur Serhiy Gaidai (Hajdaj) am Montag. "Eine Evakuierung ist unmöglich." Nur das ukrainische Militär habe noch einen begrenzten Zugang zur Stadt.

Ukrainischer Parlamentspräsident Stefantschuk im Nationalrat

Wien/EU-weit - Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat am Dienstag vor Beginn der Nationalratssitzung eine Rede an das österreichische Parlament gehalten. Vor den Abgeordneten aller Fraktionen außer der FPÖ plädierte Stefantschuk einmal mehr für eine EU-Annäherung seines Landes und die Zuerkennung des Beitrittskandidatenstatus beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni. Von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS erhielt er dafür Solidaritätsadressen.

Drogenmarkt in der EU kehrt zur Situation vor Corona zurück

Lissabon/EU-weit/Wien - Nach anfänglichen Einschnitten durch die Corona-Pandemie hat sich der Drogenmarkt in der EU rasch wieder eingependelt. Das geht aus dem am Mittwoch in Lissabon präsentierten Europäischen Drogenbericht 2022 hervor. Die Verfügbarkeit von Drogen blieb im Vorjahr hoch, in einigen Fällen wie bei Kokain übertraf sie die Niveaus vor der Pandemie. Auch beim Konsum gab es laut der EU-Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA Anzeichen für eine Rückkehr zu Werten vor dem SARS-CoV-2-Ausbruch.

Trump reagiert mit mehrseitigem Dokument auf U-Ausschuss

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe des Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols in einem mehrseitigen Dokument zurückgewiesen. Trump warf dem Ausschuss am Montagabend (Ortszeit) vor, die "Justiz zum Gespött" zu machen und entlastende Zeugen ausgeschlossen zu haben. In dem zwölfseitigen Schreiben, das auch etliche Fußnoten enthält, wiederholte Trump seine unbelegten Wahlbetrugsbehauptungen und Wahlsiegfantasien.

Starkes Mai-Passagierplus am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Die Flughafen-Wien-Gruppe spürt die Erholung der Reisebranche nach den Corona-Jahren 2020 und 2021. Inklusive den Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice waren die Passagierzahlen im Mai mit 2,7 Millionen Reisenden und mit 2,1 Millionen am Standort Wien mehr als fünfmal so hoch wie im Mai des Vorjahres, wie der Airportbetreiber am Dienstag mitteilte. Das Passagieraufkommen war aber noch um mehr als Viertel niedriger als vor der Coronapandemie im Mai 2019.

Energiepreisanstieg macht Pause

Wien - Die Energiepreise sind weiter wesentlich höher als im Vorjahr, aber immerhin gab es im April im Vergleich zum März in Summe keinen weiteren Anstieg. Einzelne Produkte wie Heizöl verbilligten sich sogar spürbar im Monatsabstand, zeigt der Energiepreisindex (EPI). Heizöl ist damit aber immer noch doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Auch Superbenzin und Strom waren zwar billiger als im März, aber Superbenzin war um fast 40 Prozent, Strom um 8,5 Prozent teurer als im April 2021.

AK warnt: Plastikgeld kann im Urlaub zur Spesenfalle werden

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) warnt vor Spesenfallen beim Zahlen und Geldabheben mit Plastikgeld im Urlaub, vor allem im Nicht-Euro-Raum. Am besten kommen Urlauberinnen und Urlauber in Euro-Ländern noch mit der Bankomatkarte weg. Achtung: In Nicht-Euro-Ländern fallen beim Plastikgeld immer Spesen an. Wer dort etwa fürs Hotel 400 Euro zahlt, hat mit der Kreditkarte Spesen bis zu acht Euro, mit der Debitkarte bis zu 5,50 Euro. Die Kreditkarte im Inland oder Euroraum ist spesenfrei.

