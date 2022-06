Regierung beschloss Entlastungsmaßnahmen

Wien - Die Regierung hat am Dienstag ein 6 Mrd. Euro schweres Anti-Teuerungs-Paket präsentiert. Dieses enthält einerseits kurzfristige Maßnahmen, mit denen die Bevölkerung sofort entlastet wird und anderseits langfristige, strukturelle Änderungen. Bereits im August werden 180 Euro für jedes Kind zusätzlich zur Familienbeihilfe ausbezahlt, im September fließen 300 Euro für Menschen mit geringem Einkommen etwa Sozialhilfebezieher, Arbeitslose und Mindestpensionisten.

Opposition gefällt Entlastungspaket nicht

Wien - Das von den NEOS gewählte Thema "kalte Progression" war Dienstag der perfekte Anlass, im Nationalrat das Entlastungspaket der Regierung einer ersten Bewertung zu unterziehen. Während es zumindest NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger noch einigermaßen freundlich bewertete, erntete es von SPÖ und Freiheitlichen straffen Gegenwind.

Sjewjerodonezk von Außenwelt abgeschnitten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine ist nach der Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den Fluss Siwerskyj Donez nahezu vollständig von russischen Truppen eingekreist. "Es ist jetzt leider völlig unmöglich, in die Stadt zu fahren oder etwas in die Stadt zu liefern", sagte Gouverneur Serhiy Gaidai (Hajdaj) am Montag. "Eine Evakuierung ist unmöglich." Nur das ukrainische Militär habe noch einen begrenzten Zugang zur Stadt.

Ukrainischer Parlamentspräsident Stefantschuk im Nationalrat

Wien/EU-weit - Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat am Dienstag vor Beginn der Nationalratssitzung eine Rede an das österreichische Parlament gehalten. Vor den Abgeordneten aller Fraktionen außer der FPÖ plädierte Stefantschuk einmal mehr für eine EU-Annäherung seines Landes und die Zuerkennung des Beitrittskandidatenstatus beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni. Von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS erhielt er dafür Solidaritätsadressen.

4.242 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Wien - Die derzeitige Omikron-Welle in Österreich steigt weiter an. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 4.242 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Eine Steigerung gab es auch bei den Spitalspatientinnen und Patienten. Österreichweit mussten nun 531 Infizierte im Krankenhaus behandelt werden, um 37 mehr als am Montag. Auf Intensivstationen lagen 43 schwerkranke Covid-Patienten, um sieben mehr als am Montag. Außerdem wurden sieben weitere Todesopfer gemeldet.

Tirol-Wahl: Koalitions-Tauziehen um Neuwahl hält an

Innsbruck - Nachdem die Tiroler ÖVP den "Wechsel" von Landeshauptmann Günther Platter auf Landeshauptmann-Kandidaten Anton Mattle vollzogen hatte und am liebsten am 25. September in die Neuwahl gehen will, ziert sich der Koalitionspartner Grüne bei Neuwahlantrag und Termin vorerst noch. Am Dienstag liefen noch Gespräche unter den Koalitionären, die Grünen wollen einiges an inhaltlichen Punkten herausverhandeln, die die Koalition auf den letzten Metern noch abarbeiten soll.

Wöchentliche Arbeitslosenzahlen erneut gesunken

Wien - Rekordinflation, Lieferkettenprobleme und ein etwas schwächeres Wirtschaftswachstum können den Aufwärtstrend am heimischen Arbeitsmarkt vorerst nicht stoppen. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Anzahl der Arbeitssuchenden in Österreich um knapp 2.000 Personen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Aktuell sind 228.846 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos gemeldet und 71.259 Personen befinden sich in AMS-Schulungsmaßnahmen.

Trump reagiert mit mehrseitigem Dokument auf U-Ausschuss

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe des Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols in einem mehrseitigen Dokument zurückgewiesen. Trump warf dem Ausschuss am Montagabend (Ortszeit) vor, die "Justiz zum Gespött" zu machen und entlastende Zeugen ausgeschlossen zu haben. In dem zwölfseitigen Schreiben, das auch etliche Fußnoten enthält, wiederholte Trump seine unbelegten Wahlbetrugsbehauptungen und Wahlsiegfantasien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red