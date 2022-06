Regierung beschloss Entlastungsmaßnahmen

Wien - Die Regierung hat am Dienstag ein 6 Mrd. Euro schweres Anti-Teuerungs-Paket präsentiert. Dieses enthält einerseits kurzfristige Maßnahmen, mit denen die Bevölkerung sofort entlastet wird und anderseits langfristige, strukturelle Änderungen. Bereits im August werden 180 Euro für jedes Kind zusätzlich zur Familienbeihilfe ausbezahlt, im September fließen 300 Euro für Menschen mit geringem Einkommen etwa Sozialhilfebezieher, Arbeitslose und Mindestpensionisten.

Durchwachsene Reaktionen zum Anti-Teuerungs-Paket

Wien - Durchwachsen fielen die Reaktionen auf das neue Anti-Teuerungs-Paket aus. Volles Lob kam am Dienstag nur aus den Reihen der ÖVP und Grünen. Gewerkschaften, Arbeiterkammer und Volkshilfe anerkannten zwar, dass die Regierung jetzt endlich handle, sahen aber Schönheitsfehler und Versäumnisse - weil weder Steuern auf Lebensmittel gesenkt noch Energie-Preisdeckel eingezogen werden. Kritik kam aus der SPÖ. Die FPÖ forderte den Rücktritt der Regierung, NEOS waren halb-zufrieden.

EU-Parlamentsausschüsse gegen grünes Label für Gas und Atom

EU-weit/Brüssel - Die zuständigen Ausschüsse im EU-Parlament haben sich gegen den Vorschlag der EU-Kommission, Investitionen in Gas und Atomkraft als klimafreundlich zu definieren, ausgesprochen. 76 EU-Abgeordnete votierten am Dienstag gegen den Plan der EU-Behörde, 62 dafür und vier enthielten sich, wie das EU-Parlament mitteilte. Die endgültige Entscheidung fällt jedoch im Plenum Anfang Juli. Heftiger Widerstand gegen den Kommissionsvorschlag kommt vor allem aus Österreich.

Ukrainischer Parlamentspräsident sucht Unterstützung in Wien

Wien/EU-weit - Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat am Dienstagvormittag vor Beginn der Nationalratssitzung eine Rede im Parlament gehalten. Vor den Abgeordneten aller Fraktionen außer der FPÖ plädierte Stefantschuk einmal mehr für eine EU-Annäherung seines Landes und die Zuerkennung des Beitrittskandidatenstatus beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni. Von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS erhielt er dafür Solidaritätsadressen.

London will Asylwerber trotz Kritik an Ruanda abschieben

London - Trotz Protesten will Großbritannien an diesem Dienstag erstmals Asylsuchende ins ostafrikanische Ruanda ausfliegen. Verschiedene Eilanträge gegen den ersten Flug waren vor Gericht in mehreren Instanzen gescheitert. Die Opposition, das UNO-Flüchtlingshochkommissariat und Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung vor, mit den Flügen gegen internationales Recht zu verstoßen.

IS-Zelle in Österreich identifiziert

Wien - Der Verfassungsschutz hat mithilfe von in- und ausländischen Behörden eine mutmaßliche Zelle des IS in Österreich identifiziert, die mit Anschlagsplanungen im Zusammenhang mit Großveranstaltungen in Europa in Verbindung gebracht wird. Besonders in Hinblick auf den Vienna City Marathon Ende April 2022 wurde die Bedrohung von den Verfassungsschützern sehr ernst genommen, auch wenn die Sportveranstaltung nicht konkret im Blickpunkt des Terrornetzwerkes stand.

Drogenmarkt in der EU kehrt zur Situation vor Corona zurück

Lissabon/EU-weit/Wien - Nach anfänglichen Einschnitten durch die Corona-Pandemie hat sich der Drogenmarkt in der EU rasch wieder eingependelt. Das geht aus dem am Mittwoch in Lissabon präsentierten Europäischen Drogenbericht 2022 hervor. Die Verfügbarkeit von Drogen blieb im Vorjahr hoch, in einigen Fällen wie bei Kokain übertraf sie die Niveaus vor der Pandemie. Auch beim Konsum gab es laut der EU-Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA Anzeichen für eine Rückkehr zu Werten vor dem SARS-CoV-2-Ausbruch.

4.242 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Wien - Die derzeitige Omikron-Welle in Österreich steigt weiter an. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 4.242 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Eine Steigerung gab es auch bei den Spitalspatientinnen und Patienten. Österreichweit mussten nun 531 Infizierte im Krankenhaus behandelt werden, um 37 mehr als am Montag. Auf Intensivstationen lagen 43 schwerkranke Covid-Patienten, um sieben mehr als am Montag. Außerdem wurden sieben weitere Todesopfer gemeldet.

