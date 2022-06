Nationalrat sorgt für Gas-Krise vor

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat hat an seinem zweiten und letzten Tag der Plenarwoche ein buntes Programm abzuarbeiten. Unter anderem werden Maßnahmen für mehr Unabhängigkeit von russischem Gas gesetzt. Dazu gibt es neue Regeln bei Corona-Absonderungen und Contact-Tracing. Endgültig etabliert wird die neue Themen-Zuordnung in den Ministerien. Gast der "Fragestunde" ist zu Beginn der Sitzung Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Selenskyj ruft Truppen im Osten zum Durchhalten auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der verlustreichen Abwehrschlacht gegen Russland im Donbass hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Truppen zum Durchhalten aufgerufen. "Das ist unser Staat. Dort im Donbass durchzuhalten ist lebenswichtig", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. "Es gibt Verluste, und sie sind schmerzhaft." Doch an der Front im Osten des Landes entscheide sich, welche Seite in den kommenden Wochen dominieren werde.

Britischer Abschiebeflug nach Ruanda gestoppt

London/EU-weit - Der erste geplante Abschiebeflug von Großbritannien nach Ruanda mit Asylsuchenden verschiedener Nationalitäten ist in letzter Minute gerichtlich gestoppt worden. Die Entscheidung kam, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit einer seltenen Intervention die Pläne der britischen Regierung durchkreuzt hatte. Trotz der folgenreichen Niederlage vor Gericht will die konservative britische Regierung an ihrem umstrittenen Plan festhalten.

US-Notenbank steuert auf erneute Zinserhöhung zu

Washington - Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate steht die US-Notenbank vor der dritten Erhöhung des Leitzinses seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 1,25 bis 1,5 Prozent.

Verteidigungsminister der NATO-Staaten bereiten Gipfel vor

Helsinki/Stockholm/Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema bei den Gesprächen werden insbesondere die Vorbereitungen für den NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid sein. Bei ihm sollen die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, wie das Bündnis mittel- und langfristig auf die Bedrohungen durch Russlands Kriegspolitik reagiert.

Auto ist für den Sommerurlaub das Verkehrsmittel der Wahl

Wien - Der Sommer und damit die Hauptreisezeit rückt immer näher. Das meistgenutzte Verkehrsmittel für Urlaubsreisen ist bei den Österreichern nach wie vor das Auto, ergab eine Umfrage im Auftrag von AutoScout24.at. 72 Prozent legen den Weg in die Feriendestination mit dem Pkw zurück, unter den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar acht von zehn. Hauptbeweggrund ist die Flexibilität, ein Fünftel denkt jedoch weiterhin an die Pandemie und die Minimierung der Ansteckungsgefahr.

Tampon-Mangel in den USA

Albany (New York) - Nach Babymilchpulver sind nun auch Tampons in den Regalen einiger Geschäfte in den USA knapp geworden. Die Apothekenketten CVS und Walgreens bestätigten der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, dass einige Marken in bestimmten Regionen vorübergehend nicht verfügbar seien. Die Republikaner gaben US-Präsident Joe Biden die Schuld daran.

