Anti-Teuerungsmaßnahmen im Ministerrat beschlossen

Wien - Die Regierung hat das am Vortag präsentierte Anti-Teuerungs-Paket am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Im Pressefoyer betonte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) neuerlich die "historische Dimension" des Pakets, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bezeichnete die Abschaffung der Kalten Progression als "Akt der Fairness". Bevölkerung und Unternehmen sollen heuer mit über sechs Mrd. Euro entlastet werden, bis 2026 beträgt das Gesamtvolumen 28 Mrd. Euro.

Nationalrat sorgt für Gas-Krise vor

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat hat an seinem zweiten und letzten Tag der Plenarwoche ein buntes Programm abzuarbeiten. Unter anderem werden Maßnahmen für mehr Unabhängigkeit von russischem Gas gesetzt. Dazu gibt es neue Regeln bei Corona-Absonderungen und Contact-Tracing. Endgültig etabliert wird die neue Themen-Zuordnung in den Ministerien. Gast der "Fragestunde" ist zu Beginn der Sitzung Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Tiroler ÖVP und Grüne wollen am 25. September wählen

Innsbruck - Die Tiroler Koalitionsparteien ÖVP und Grüne haben sich auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag und einen Wahltermin geeinigt. Die vorgezogene Landtagswahl soll am 25. September stattfinden, teilten die Klubobmänner der Koalitionsparteien, Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Der Antrag umfasse die Abhaltung eines Sonderlandtages am 24. Juni. Dort soll mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Auflösung des Landtages beschlossen werden.

DSN-Chef warnt vor erstarkten Jihadisten

Wien - Der Leiters des neuen Staatsschutzes (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, hat vor einer erstarkten jihadistischen Szene gewarnt. Wie er im Ö1-"Morgenjournal" erklärte, hätten islamistische Extremisten die Zeit während der Corona-Pandemie genutzt, "um online Propaganda im Internet zu konsumieren". Die Radikalisierung sei dadurch massiv gestiegen.

Britischer Abschiebeflug nach Ruanda gestoppt

London/EU-weit - Der erste geplante Abschiebeflug von Großbritannien nach Ruanda mit Asylsuchenden verschiedener Nationalitäten ist in letzter Minute gerichtlich gestoppt worden. Die Entscheidung kam, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit einer seltenen Intervention die Pläne der britischen Regierung durchkreuzt hatte. Trotz der folgenreichen Niederlage vor Gericht wollen die britische Regierung und Ruanda an ihrem umstrittenen Plan festhalten.

US-Notenbank dürfte Zinsen stark erhöhen

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte ihren Kampf gegen die hohe Inflation an diesem Mittwoch entschlossen fortsetzen und möglicherweise sogar intensivieren. Eine weitere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte gilt an den Finanzmärkten als ausgemachte Sache. Noch deutlichere Zinsschritte um 0,75 Punkte oder gar einen ganzen Prozentpunkt werden mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Die Notenbank wird ihre Entscheidung am Mittwochabend um 20.00 Uhr (MESZ) bekanntgeben.

Schweizer Luftraum nach Störung wieder offen

Genf/Zürich - Die Schweizer Flugsicherheit Skyguide hat den Luftraum des Landes nach einem technischen Problem wieder geöffnet. Er war zuvor in den frühen Morgenstunden wegen einer Störung bis 8.30 Uhr gesperrt worden, berichtete Skyguide am Mittwoch auf Anfrage der sda. Zahlreiche Flugzeuge, die in Zürich oder Genf landen sollten, wurden bis dahin in Nachbarländer umgeleitet, darunter auch Österreich.

red