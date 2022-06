Anti-Teuerungsmaßnahmen im Ministerrat beschlossen

Wien - Die Regierung hat das am Vortag präsentierte Anti-Teuerungs-Paket am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Im Pressefoyer betonte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) neuerlich die "historische Dimension" des Pakets, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bezeichnete die Abschaffung der Kalten Progression als "Akt der Fairness". Bevölkerung und Unternehmen sollen heuer mit über sechs Mrd. Euro entlastet werden, bis 2026 beträgt das Gesamtvolumen 28 Mrd. Euro.

EZB hält heute außerordentliche Ratssitzung ab

Frankfurt - Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) halten heute, Mittwoch, eine außerordentliche Ratssitzung ab, um die Folgen der jüngsten Verkaufswelle am Anleihemarkt zu erörtern. "Der EZB-Rat wird am Mittwoch eine Ad-hoc-Sitzung abhalten, um die aktuellen Marktbedingungen zu diskutieren", sagte ein Sprecher der Euro-Notenbank am Mittwoch. Laut mehreren Insidern ist die Sitzung für 11.00 Uhr anberaumt. Es sei aber noch nicht klar, ob eine Mitteilung veröffentlicht wird.

Britischer Abschiebeflug nach Ruanda gestoppt

London/EU-weit - Der erste geplante Abschiebeflug von Großbritannien nach Ruanda mit Asylsuchenden verschiedener Nationalitäten ist in letzter Minute gerichtlich gestoppt worden. Die Entscheidung kam, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit einer seltenen Intervention die Pläne der britischen Regierung durchkreuzt hatte. Trotz der folgenreichen Niederlage vor Gericht wollen die britische Regierung und Ruanda an ihrem umstrittenen Plan festhalten.

Schweizer Luftraum nach Störung wieder offen

Genf/Zürich - Nach einer Panne bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist der gesamte Flugraum über der Schweiz Mittwochfrüh über Stunden gesperrt gewesen. Um 8.30 war das Problem gelöst. Überflüge sowie Starts und Landungen konnten wieder aufgenommen werden. Ursache war nach Angaben des Skyguide-Sprechers Vladi Barrosa ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk. Seit 10.00 Uhr lief der Flugbetrieb wieder voll, es sei jedoch mit Verspätungen zu rechnen, twitterte der Flughafen Zürich.

Lage im umkämpften Sjewjerodonezk wird schwieriger

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine tobt die Schlacht rund um Sjewjerodonezk mit unverminderter Härter weiter. "Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk", erklärt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Mittwoch. Die beiden Städte sind nur durch einen Fluss getrennt. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief seine Truppen zum Durchhalten auf.

US-Notenbank dürfte Zinsen stark erhöhen

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte ihren Kampf gegen die hohe Inflation an diesem Mittwoch entschlossen fortsetzen und möglicherweise sogar intensivieren. Eine weitere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte gilt an den Finanzmärkten als ausgemachte Sache. Noch deutlichere Zinsschritte um 0,75 Punkte oder gar einen ganzen Prozentpunkt werden mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Die Notenbank wird ihre Entscheidung am Mittwochabend um 20.00 Uhr (MESZ) bekanntgeben.

Neue Regeln für Radler und Passanten auf den Weg gebracht

Wien - Die Bundesregierung hat in ihrer Regierungssitzung am Mittwoch die umfassende 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf den Weg gebracht. Mit der im Ministerrat abgesegneten Neufassung sollen Radfahren und Zufußgehen sicherer und attraktiver werden. Zukünftig soll beim Radverkehr unter anderem Rechtsabbiegen bei Rot oder Nebeneinanderfahren möglich sein, fußgängerfreundlichere Ampelschaltungen und neue Regeln an Öffi-Haltestellen sind weitere Neuerungen.

DSN-Chef warnt vor erstarkten Jihadisten

Wien - Der Leiters des neuen Staatsschutzes (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, hat vor einer erstarkten jihadistischen Szene gewarnt. Wie er im Ö1-"Morgenjournal" erklärte, hätten islamistische Extremisten die Zeit während der Corona-Pandemie genutzt, "um online Propaganda im Internet zu konsumieren". Die Radikalisierung sei dadurch massiv gestiegen.

