Fast 6.900 Corona-Neuinfektionen österreichweit

Wien - Österreichweit sind in 24 Stunden bis Mittwochvormittag 6.869 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das sind rund doppelt so viel wie vor einer Woche und 2.600 mehr als am Vortag. Außerdem wurden neun weitere Todesfälle registriert. Das Prognosekonsortium veröffentlichte indes seine Vorschau für die kommende Woche und ging dabei erst für Sonntag innerhalb einer 68-prozentigen Schwankungsbreite von maximal 6.500 Fällen aus. Dieser Wert wurde bereits jetzt übertroffen.

AK - Arbeitsklima so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht

Wien/Linz - Der AK Arbeitsklima Index - Gradmesser der Stimmung unter den Beschäftigten - ist derzeit mit 103 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit 25 Jahren. Der Optimismus der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Entwicklung ihres Betriebs ist so gering wie zu Beginn der Erhebungen 1997, der Optimismus für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs ist so gering wie seit 2004 nicht mehr. Derart scharf wie in der Coronakrise ging der Index seit langem nicht nach unten.

Anti-Teuerungsmaßnahmen im Ministerrat beschlossen

Wien - Die Regierung hat das am Vortag präsentierte Anti-Teuerungs-Paket am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Im Pressefoyer betonte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) neuerlich die "historische Dimension" des Pakets, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bezeichnete die Abschaffung der Kalten Progression als "Akt der Fairness". Bevölkerung und Unternehmen sollen heuer mit über sechs Mrd. Euro entlastet werden, bis 2026 beträgt das Gesamtvolumen 28 Mrd. Euro.

Plakolm-Vorstoß Richtung Berufsverbote für Missbrauchstäter

Wien - Ein 2010 wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Mann, der mehrtägige Ferien-Camps für Kinder anbietet und bis vor kurzem für den Alpenverein (ÖAV) Outdoor-Kurse für Acht-bis Zwölfjährige geleitet hat, hat zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) denkt nun über Berufs- und Tätigkeitsverbote in der Kinder- und Jugendarbeit für wegen Kindesmissbrauchs und ähnliche Delikte rechtskräftig abgeurteilte Täter nach.

Deutsche Verfassungsrichter rügen Merkel

Karlsruhe - Auch ein Bundeskanzler muss gegenüber einer Partei neutral bleiben, solange er in amtlicher Funktion und nicht als Parteipolitiker oder privat spricht. Nach einem Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts hat die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Neutralitätspflicht verletzt, als sie die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD "unverzeihlich" nannte. Damit hatte die Klage der AfD gegen Merkel Erfolg.

Lage im umkämpften Sjewjerodonezk wird schwieriger

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine tobt die Schlacht rund um Sjewjerodonezk unvermindert weiter. "Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk", erklärt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Mittwoch. Die beiden Städte sind nur durch einen Fluss getrennt. Die von Moskau geplante Evakuierung von Zivilisten aus dem Chemiewerk Asot ist unterdessen gescheitert.

Nationalrat sorgt für Gas-Krise vor

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat hat am Mittwoch weitere Gesetzesbeschlüsse zur Bewältigung der Gaskrise im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gefasst. Mit einer Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz, der alle Fraktionen außer den NEOS zustimmten, werden sämtliche Speicheranlagen in Österreich zum Anschluss an das heimische Leitungsnetz verpflichtet. Auf ungenutzte Speicherkapazitäten gibt es in Zukunft Zugriff. Dabei geht es vor allem um den Speicher im Salzburger Haidach.

Schweizer Luftraum nach Störung wieder offen

Genf/Zürich - Nach einer Netzwerkpanne bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist der gesamte Flugraum über der Schweiz Mittwochfrüh über Stunden gesperrt gewesen. Um 8.30 war das Problem gelöst. Überflüge sowie Starts und Landungen konnten wieder aufgenommen werden. Seit 10.00 Uhr lief der Flugbetrieb wieder voll, es sei jedoch mit Verspätungen zu rechnen, twitterte der Flughafen Zürich.

