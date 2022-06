Lage im umkämpften Sjewjerodonezk wird schwieriger

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine tobt die Schlacht rund um Sjewjerodonezk unvermindert weiter. "Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk", erklärt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Mittwoch. Die beiden Städte sind nur durch einen Fluss getrennt. Die von Moskau geplante Evakuierung von Zivilisten aus dem Chemiewerk Asot ist unterdessen gescheitert.

Medwedew stellt Ukraine als souveränen Staat infrage

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat das Fortbestehen der Ukraine als souveräner Staat infrage gestellt - und damit einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Er habe gelesen, die Ukraine wolle Verträge über die Lieferung von US-amerikanischem Flüssiggas für zwei Jahre abschließen, schrieb Medwedew am Mittwoch auf Telegram. Dann fügte er hinzu: "Nur eine Frage: Wer hat denn gesagt, dass die Ukraine in zwei Jahren überhaupt noch auf der Weltkarte existieren wird?"

Nationalrat sorgt für Gas-Krise vor

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat hat am Mittwoch weitere Gesetzesbeschlüsse zur Bewältigung der Gaskrise im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gefasst. Mit einer Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz, der alle Fraktionen außer den NEOS zustimmten, werden sämtliche Speicheranlagen in Österreich zum Anschluss an das heimische Leitungsnetz verpflichtet. Auf ungenutzte Speicherkapazitäten gibt es in Zukunft Zugriff. Dabei geht es vor allem um den Speicher im Salzburger Haidach.

Anti-Teuerungsmaßnahmen im Ministerrat beschlossen

Wien - Die Regierung hat das am Vortag präsentierte Anti-Teuerungs-Paket am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Im Pressefoyer betonte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) neuerlich die "historische Dimension" des Pakets, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bezeichnete die Abschaffung der Kalten Progression als "Akt der Fairness". Bevölkerung und Unternehmen sollen heuer mit über sechs Mrd. Euro entlastet werden, bis 2026 beträgt das Gesamtvolumen 28 Mrd. Euro.

Fast 6.900 Corona-Neuinfektionen österreichweit

Wien - Österreichweit sind in 24 Stunden bis Mittwochvormittag 6.869 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das sind rund doppelt so viel wie vor einer Woche und 2.600 mehr als am Vortag. Außerdem wurden neun weitere Todesfälle registriert. Das Prognosekonsortium veröffentlichte indes seine Vorschau für die kommende Woche und ging dabei erst für Sonntag innerhalb einer 68-prozentigen Schwankungsbreite von maximal 6.500 Fällen aus. Dieser Wert wurde bereits jetzt übertroffen.

Steigende Corona-Zahlen färben Ampel um

Wien - Die steigenden Infektionszahlen lassen sich nun auch von der Corona-Ampel ablesen. Drei Bundesländer sind wieder in den Bereich des mittleren Risikos abgerutscht. Es handelt sich dabei um Wien, Salzburg und Vorarlberg, die von der zuständigen Kommission mit gelb bewertet wurden, da ihre Risikozahl über 25 gestiegen ist. Die übrigen Länder bleiben im grün-gelben Bereich des geringen Risikos.

Schweizer Luftraum nach Störung wieder offen

Genf/Zürich - Nach einer Netzwerkpanne bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist der gesamte Flugraum über der Schweiz Mittwochfrüh über Stunden gesperrt gewesen. Um 8.30 war das Problem gelöst. Überflüge sowie Starts und Landungen konnten wieder aufgenommen werden. Seit 10.00 Uhr lief der Flugbetrieb wieder voll, es sei jedoch mit Verspätungen zu rechnen, twitterte der Flughafen Zürich.

Tiroler Landtagswahl findet am 25. September statt

Innsbruck - Der vorgezogenen Tiroler Landtagswahl steht nichts mehr im Wege: Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne haben sich auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag und einen Wahltermin geeinigt. Die Landtagswahl soll am 25. September stattfinden, teilten die Klubobmänner der Koalitionsparteien, Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Am 24. Juni soll der Landtag in einer Sondersitzung aufgelöst werden.

Wiener Börse legt am Nachmittag deutlich zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiterhin sehr fest notiert. Der Leitindex ATX gewann 2,6 Prozent auf 3.168 Punkte, nachdem er zuvor fünf Verlustsitzungen in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es nach den jüngsten Verlusttagen im Zuge einer Erholungsbewegung wieder aufwärts. In Wien kletterte die Aktie von Mayr-Melnhof nach einer starken Prognose für das 2. Quartal 2022 zweistellig um satte 12,5 Prozent nach oben.

