Lage im umkämpften Sjewjerodonezk wird schwieriger

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine tobt die Schlacht rund um Sjewjerodonezk unvermindert weiter. "Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk", erklärt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Mittwoch. Die beiden Städte sind nur durch einen Fluss getrennt. Die von Moskau geplante Evakuierung von Zivilisten aus dem Chemiewerk Asot ist unterdessen gescheitert.

Macron für Verhandlungen mit Russland an "gewissem Punkt"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Besuch der etwa 500 in Rumänien stationierten französischen Soldaten hat Frankreichs Präsident die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland aufgerufen. "Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir alles getan haben werden, um Widerstand zu leisten und wenn, wie ich hoffe, die Ukraine gewonnen haben wird, dann müssen wir verhandeln", so Macron. Später relativierte der Elys�e-Palast, dass dies keine Aufforderung an Wolodymyr Selenskyj sei, sofort Verhandlungen aufzunehmen.

Anti-Teuerungsmaßnahmen im Ministerrat beschlossen

Wien - Die Regierung hat das am Vortag präsentierte Anti-Teuerungs-Paket am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Im Pressefoyer betonte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) neuerlich die "historische Dimension" des Pakets, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bezeichnete die Abschaffung der Kalten Progression als "Akt der Fairness". Bevölkerung und Unternehmen sollen heuer mit über sechs Mrd. Euro entlastet werden, bis 2026 beträgt das Gesamtvolumen 28 Mrd. Euro.

Wiener Börse schließt klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der ATX steigerte sich im Zuge einer Erholungsbewegung um 1,59 Prozent auf 3.136 Punkte, nachdem er zuvor fünf Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging es mit den Aktienkursen nach den jüngsten Kursabschlägen wieder in die Höhe. In Wien kletterte die Aktie von Mayr-Melnhof nach einer starken Prognose für das 2. Quartal zweistellig um satte 10,2 Prozent nach oben.

Tiroler Landtagswahl findet am 25. September statt

Innsbruck - Der vorgezogenen Tiroler Landtagswahl steht nichts mehr im Wege: Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne haben sich auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag und einen Wahltermin geeinigt. Die Landtagswahl soll am 25. September stattfinden, teilten die Klubobmänner der Koalitionsparteien, Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Am 24. Juni soll der Landtag in einer Sondersitzung aufgelöst werden.

EU startet Verfahren gegen London im Nordirland-Streit

Brüssel/London - Im Streit um Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland geht die EU gegen London vor. Damit reagierte die EU-Kommission am Mittwoch auf ein zu Wochenbeginn vorgestelltes Gesetz, mit dem die britische Regierung eine gemeinsame Vereinbarung - das sogenannte Nordirland-Protokoll - untergraben könnte. Konkret geht es um drei rechtliche Verfahren: Zwei dieser Vertragsverletzungsverfahren werden neu eingeleitet, ein weiteres wieder aufgenommen.

red