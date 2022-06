US-Notenbank erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte

Washington - Es ist der größte Zinsschritt seit fast 30 Jahren: Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins stark um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Es ist die dritte Erhöhung des Leitzinses seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie - und der erste Anstieg um 0,75 Prozentpunkte seit 1994.

NATO-Verteidigungsminister beraten über Aufrüstung

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten beraten am Donnerstag (9.30 Uhr) über noch offene Fragen im Zusammenhang mit dem großen Gipfeltreffen Ende Juni in Madrid. Bei diesem sollen die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, wie das Bündnis mittel- und langfristig auf die Bedrohungen durch Russlands Kriegspolitik reagiert. Zudem ist unter anderem vorgesehen, eine Erhöhung der Gemeinschaftsausgaben zu vereinbaren.

USA kündigen neue Milliardenhilfe für Ukraine an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die USA haben weitere militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine angekündigt. Präsident Joe Biden erklärte am Mittwoch, er habe seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat ein Sicherheitspaket mit einem Umfang von mehr als einer Milliarde Dollar (956,75 Mio. Euro) in Aussicht gestellt. Es enthalte zusätzliche Artillerie sowie Waffensysteme zur Küstenverteidigung und Munition. Die Hilfe solle die Ukraine bei ihrem Kampf im Donbass unterstützen.

EuGH urteilt zur Indexierung der Familienbeihilfe

Brüssel/EU-weit/Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird am Donnerstag sein Urteil zur Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich vorlegen. Mit 2019 hat Österreich einen Mechanismus zur Anpassung der Höhe von Familienleistungen, Kinderabsetzbeträgen und anderen familiären Steuervorteilen für EU-Bürger eingeführt, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben. Die EU-Kommission reicht daraufhin Klage vor dem EuGH ein. (Rechtssache C-328/20)

Nawalny meldet sich nach Verlegung aus neuer Strafkolonie

Moskau - Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben in eine für ihre Härte bekannte Strafkolonie nahe der Stadt Wladimir verlegt worden. "Hallo an alle aus der strengen Strafvollzugs-Zone", schrieb Nawalny am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal. In das Straflager IK-6 Melechowo sei er am Vortag verlegt worden. Er befinde sich aktuell in Quarantäne und habe "nicht viel zu sagen".

Mattle will länger Tiroler Landeshauptmann sein

Innsbruck - Der Tiroler ÖVP-Landeshauptmannkandidat Anton Mattle will nicht nur kein Übergangslandeshauptmann sein, er will auch länger als eine Legislaturperiode regieren, also mehr als fünf Jahre. Um die Aufgaben zu erfüllen, brauche man ein Zeitfenster von bis zu acht oder zehn Jahren, sagte Mattle im APA-Interview. Er denke über eine Periode hinaus. Beim kommenden ÖVP-Landesparteitag am 9. Juli, bei dem er zum Obmann gewählt werden soll, wolle er über 90 Prozent erreichen.

Willibald Cernko wird neuer CEO der Erste Group

Wien - Willibald Cernko wird ab 1. Juli 2022 Vorstandschef der Erste Group. Der derzeitige Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich wurde heute (Mittwoch) vom Aufsichtsrat der Erste Group in einer außerordentlichen Sitzung zum Nachfolger von CEO Bernd Spalt bestellt, der vor einem Monat überraschend angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Cernko (65) übernimmt außerdem die Funktion des Chief Retail Officers in der Erste Group.

UNHCR präsentiert Flüchtlingszahlen 2021

Genf - In der schwierigen Weltlage mit Kriegen, Konflikten und Krisen wie dem Klimawandel legt das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Donnerstag seinen neuen Weltflüchtlingsbericht vor. Die Zahlen dürften einen Rekord erreichen, wie schon seit vielen Jahren.

