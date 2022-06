Zecken-Saison voll da: Sprunghafter Anstieg bei FSME-Fällen

Wien - Die Zecken haben wieder Saison - und damit die von ihnen übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Von Mitte Mai bis Mitte Juni stiegen die heurigen FSME-Fälle von zuvor zwei sprunghaft auf 27 an. Im Vorjahr hatte es im Vergleichszeitraum erst 15 Erkrankungen gegeben, berichtete Ren�e Gallo-Daniel, Präsidentin des Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH) im Gespräch mit der APA. Kommt es zu einem Zeckenstich, sollte eine verpasste Impfauffrischung nachgeholt werden.

US-Notenbank erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte

Washington - Es ist der größte Zinsschritt seit fast 30 Jahren: Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins stark um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Es ist die dritte Erhöhung des Leitzinses seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie - und der erste Anstieg um 0,75 Prozentpunkte seit 1994.

Weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden oder vertrieben wurden, ist im vergangenen Jahrzehnt jedes Jahr angestiegen und erreicht heuer erneut einen Höchststand. Im Mai waren weltweit mehr als 100 Millionen Menschen aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen vertrieben, wie ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zeigt.

Türkei könnte Gipfel zu Ukraine-Getreideausfuhr ausrichten

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Türkei hat sich bereit erklärt, einen Vierer-Gipfel zum Getreide-Export aus der Ukraine zu organisieren. "Wenn Russland eine positive Antwort gibt, wird es einen Vier-Parteien-Gipfel in Istanbul geben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch. An den Verhandlungen beteiligt werden sollen demnach außerdem die Ukraine und die Vereinten Nationen.

Lage im umkämpften Sjewjerodonezk wird schwieriger

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - In der Ukraine tobt die Schlacht rund um Sjewjerodonezk unvermindert weiter. Die von Moskau geplante Evakuierung von Zivilisten aus dem Chemiewerk Asot ist unterdessen gescheitert. Russland warf der Ukraine vor, die Evakuierung der Zivilisten verhindert zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Mittwoch, die "Kiewer Behörden" hätten die "humanitäre Operation" aber "auf zynische Weise zum Scheitern gebracht".

Kreml: Russland und China wollen Zusammenarbeit ausbauen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor dem Hintergrund der stark angespannten Beziehungen mit dem Westen will Russland seine Zusammenarbeit mit China ausbauen. In einem Telefonat mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping habe Russlands Präsident Wladimir Putin insbesondere Perspektiven der Wirtschafts- und Handels-Zusammenarbeit erörtert, deren Volumen 2022 ein Rekordniveau erreichen solle, teilte der Kreml am Mittwoch mit. Gesprochen worden sei auch über eine Weiterentwicklung militärischer Beziehungen.

NATO-Verteidigungsminister beraten über Aufrüstung

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten beraten am Donnerstag (9.30 Uhr) über noch offene Fragen im Zusammenhang mit dem großen Gipfeltreffen Ende Juni in Madrid. Bei diesem sollen die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, wie das Bündnis mittel- und langfristig auf die Bedrohungen durch Russlands Kriegspolitik reagiert. Zudem ist unter anderem vorgesehen, eine Erhöhung der Gemeinschaftsausgaben zu vereinbaren.

EuGH urteilt zur Indexierung der Familienbeihilfe

Brüssel/EU-weit/Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird am Donnerstag sein Urteil zur Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich vorlegen. Mit 2019 hat Österreich einen Mechanismus zur Anpassung der Höhe von Familienleistungen, Kinderabsetzbeträgen und anderen familiären Steuervorteilen für EU-Bürger eingeführt, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben. Die EU-Kommission reicht daraufhin Klage vor dem EuGH ein. (Rechtssache C-328/20)

