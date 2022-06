Scholz, Draghi und Macron im Zug auf dem Weg nach Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Premierminister Mario Draghi eine Reise nach Kiew angetreten. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldete, nutzten die drei Spitzenpolitiker ihre Zugreise in der Nacht auf Donnerstag zu einem etwa zweistündigen Gipfelgespräch. Ziel des Besuchs sei es, der Ukraine "eine Botschaft der Einheit und des vollen Zusammenhalts der EU-Länder" zu überbringen.

Lage im umkämpften Sjewjerodonezk wird schwieriger

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - In der Ukraine tobt die Schlacht rund um Sjewjerodonezk unvermindert weiter. Die von Moskau geplante Evakuierung von Zivilisten aus dem Chemiewerk Asot ist unterdessen gescheitert. Russland warf der Ukraine vor, die Evakuierung der Zivilisten verhindert zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Mittwoch, die "Kiewer Behörden" hätten die "humanitäre Operation" aber "auf zynische Weise zum Scheitern gebracht".

Zecken-Saison voll da: Sprunghafter Anstieg bei FSME-Fällen

Wien - Die Zecken haben wieder Saison - und damit die von ihnen übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Von Mitte Mai bis Mitte Juni stiegen die heurigen FSME-Fälle von zuvor zwei sprunghaft auf 27 an. Im Vorjahr hatte es im Vergleichszeitraum erst 15 Erkrankungen gegeben, berichtete Ren�e Gallo-Daniel, Präsidentin des Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH) im Gespräch mit der APA. Kommt es zu einem Zeckenstich, sollte eine verpasste Impfauffrischung nachgeholt werden.

Weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden oder vertrieben wurden, ist im vergangenen Jahrzehnt jedes Jahr angestiegen und erreicht heuer erneut einen Höchststand. Im Mai waren weltweit mehr als 100 Millionen Menschen aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen vertrieben, wie ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zeigt.

EuGH urteilt zur Indexierung der Familienbeihilfe

Brüssel/EU-weit/Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird am Donnerstag sein Urteil zur Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich vorlegen. Mit 2019 hat Österreich einen Mechanismus zur Anpassung der Höhe von Familienleistungen, Kinderabsetzbeträgen und anderen familiären Steuervorteilen für EU-Bürger eingeführt, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben. Die EU-Kommission reicht daraufhin Klage vor dem EuGH ein. (Rechtssache C-328/20)

Willibald Cernko wird neuer CEO der Erste Group

Wien - Willibald Cernko wird ab 1. Juli 2022 Vorstandschef der Erste Group. Der derzeitige Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich wurde heute (Mittwoch) vom Aufsichtsrat der Erste Group in einer außerordentlichen Sitzung zum Nachfolger von CEO Bernd Spalt bestellt, der vor einem Monat überraschend angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Cernko (65) übernimmt außerdem die Funktion des Chief Retail Officers in der Erste Group.

