Scholz, Draghi und Macron mit Sonderzug in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Premierminister Mario Draghi sind am Donnerstag mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort wollen sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen und über den Wunsch der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten.

Bericht: 4,3 Mrd. Dollar Schaden für Agrarsektor der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Landwirtschaft der Ukraine hat durch den russischen Angriffskrieg nach Kiewer Berechnungen bisher Schäden von 4,3 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) erlitten. Große Flächen seien beschädigt worden oder durch Minen verseucht, heißt es in einem Bericht von Forschern im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums in Kiew. So habe Ernte im Wert von 1,43 Milliarden US-Dollar nicht eingebracht werden können.

Zecken-Saison voll da: Sprunghafter Anstieg bei FSME-Fällen

Wien - Die Zecken haben wieder Saison - und damit die von ihnen übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Von Mitte Mai bis Mitte Juni stiegen die heurigen FSME-Fälle von zuvor zwei sprunghaft auf 27 an. Im Vorjahr hatte es im Vergleichszeitraum erst 15 Erkrankungen gegeben, berichtete Ren�e Gallo-Daniel, Präsidentin des Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH) im Gespräch mit der APA. Kommt es zu einem Zeckenstich, sollte eine verpasste Impfauffrischung nachgeholt werden.

Ein Gratis-Monat bei Klimaticket

Wien - Als weitere Maßnahme gegen die Teuerung wird es ab Juli für alle Klimaticket-Nutzerinnen und -Nutzer ein Gratis-Monat geben. Die Aktion gilt sowohl für Neukunden als auch bei einer Verlängerung der Öffi-Karte. "Gerade in Zeiten hoher Spritpreise sind die Öffis eine klimafreundliche und kostensparende Alternative", betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Seit der Einführung im Oktober vergangenen Jahres wurden mehr als 168.000 Klimatickets verkauft.

Österreicher Automarkt im Mai um ein Viertel eingebrochen

Brüssel/Wien - Der österreichische Automarkt ist massiv eingebrochen. Im Mai wurden nur 17.107 Autos neu zugelassen, was um 24 Prozent weniger ist als im Vergleichsmonat des Vorjahres, geht aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Herstellerverbandes ACEA hervor. Österreich ist damit hinter Litauen (minus 33,2 Prozent) Schlusslicht in der Europäischen Union, die einen Rückgang von elf Prozent auf 791.000 Fahrzeuge verbuchte. Es handelte sich um den zehnten Minusmonat infolge.

Weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden oder vertrieben wurden, ist im vergangenen Jahrzehnt jedes Jahr angestiegen und erreicht heuer erneut einen Höchststand. Im Mai waren weltweit mehr als 100 Millionen Menschen aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen vertrieben, wie ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zeigt.

Staugefahr in Apotheken - E-Rezept könnte verschoben werden

Wien - Mit Juli sollte die bisherige elektronische Übermittlung von Rezepten im Rahmen der E-Medikation enden und nur noch das neue E-Rezept gelten. Doch es steht eine Verschiebung im Raum, denn bei Umsetzung der eigentlichen Pläne hätten Staus in den Apotheken gedroht. Der Grund sind im wesentlichen fehlende Lesegeräte. Die Apothekerkammer warnt vor einem "Fiasko", wie Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr im APA-Gespräch formuliert.

Verdächtiger gestand im Vermisstenfall im Amazonasgebiet

Brasilia - Die Hinweise auf ein Verbrechen im Fall des im brasilianischen Amazonasgebiet vermissten britischen Journalisten und eines ebenfalls verschollenen Indigenen-Experten verdichten sich. Einer der festgenommenen Verdächtigen gestand, er sei an einem Mord an den beiden beteiligt gewesen, wie die Bundespolizei bei einer Pressekonferenz in der Amazonasmetropole Manaus am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Der Verdächtige habe die Polizei zu "menschlichen Überresten" geführt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red