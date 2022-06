Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich rechtswidrig

Brüssel/EU-weit/Luxemburg - Die Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich ist nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) rechtswidrig. Die Anpassung der Höhe von Familienleistungen, Kinderabsetzbeträgen und anderen familiären Steuervorteilen für EU-Bürger, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben, verstoße gegen Unionsrecht, kommen die Luxemburger Richter in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil zum Schluss. (Rechtssache C-328/20)

Scholz, Draghi und Macron mit Sonderzug in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Premierminister Mario Draghi sind am Donnerstag mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort wollen sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen und über den Wunsch der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten.

Schwere Gefechte im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - In der Ostukraine liefern sich ukrainische und russische Truppen weiter schwere Kämpfe in den Gebieten Luhansk und Donezk. In Richtung der Stadt Bachmut gebe es russische Angriffe "zur Verbesserung der taktischen Lage", teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag auf Facebook mit. Unter Artilleriebeschuss stünden die Orte Wessele, Soledar, Berestowe und Wowtschojariwka.

Schweizer Notenbank erhöht überraschend Leitzins

Zürich/Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erhöht nach mehr als sieben Jahren geldpolitischem Beharren überraschend die Zinsen. Der Leitzins und der Zins auf Sichteinlagen bei der Notenbank betragen ab 17. Juni 2022 neu minus 0,25 Prozent, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Seit Jänner 2015 betrugen die Sätze minus 0,75 Prozent.

Nehammer schließt MwSt.-Senkung auf Lebensmittel nicht aus

Wien - Obwohl die Regierung gerade ein Anti-Teuerungs-Paket mit einem Gesamtvolumen von 28 Mrd. Euro bis 2026 präsentiert hat, schließt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) weitere Maßnahmen wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nicht aus, wie er in diversen Zeitungsinterviews am Donnerstag erklärt.

Weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden oder vertrieben wurden, ist im vergangenen Jahrzehnt jedes Jahr angestiegen und erreicht heuer erneut einen Höchststand. Im Mai waren weltweit mehr als 100 Millionen Menschen aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen vertrieben, wie ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zeigt.

Ein Gratis-Monat bei Klimaticket

Wien - Als weitere Maßnahme gegen die Teuerung wird es ab Juli für alle Klimaticket-Nutzerinnen und -Nutzer ein Gratis-Monat geben. Die Aktion gilt sowohl für Neukunden als auch bei einer Verlängerung der Öffi-Karte. "Gerade in Zeiten hoher Spritpreise sind die Öffis eine klimafreundliche und kostensparende Alternative", betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Seit der Einführung im Oktober vergangenen Jahres wurden mehr als 168.000 Klimatickets verkauft.

Österreicher Automarkt im Mai um ein Viertel eingebrochen

Brüssel/Wien - Der österreichische Automarkt ist massiv eingebrochen. Im Mai wurden nur 17.107 Autos neu zugelassen, was um 24 Prozent weniger ist als im Vergleichsmonat des Vorjahres, geht aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Herstellerverbandes ACEA hervor. Österreich ist damit hinter Litauen (minus 33,2 Prozent) Schlusslicht in der Europäischen Union, die einen Rückgang von elf Prozent auf 791.000 Fahrzeuge verbuchte. Es handelte sich um den zehnten Minusmonat infolge.

