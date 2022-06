Scholz und Macron wollen EU-Beitrittsstatus für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich dafür stark gemacht, der Ukraine den Status des EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. "Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine. Das gilt auch für die Republik Moldau", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Die Ukraine gehört zur europäischen Familie", ergänzte er.

Selenskyj empfängt Scholz, Macron, Draghi und Iohannis

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei ihrer Reise nach Kiew sind der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und drei weitere europäische Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen zusammengekommen. Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschef Mario Draghi und Rumäniens Präsident Klaus Iohannis wurden am Donnerstagmittag von Selenskyj im Präsidentenpalast empfangen.

Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich rechtswidrig

Brüssel/EU-weit/Luxemburg - Die Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich ist nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) rechtswidrig. Die Anpassung der Höhe von Familienleistungen, Kinderabsetzbeträgen und anderen familiären Steuervorteilen für EU-Bürger, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben, verstoße gegen Unionsrecht, kommen die Luxemburger Richter in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil (Rechtssache C-328/20) zum Schluss.

Hitzewelle in Frankreich und Waldbrände in Spanien

Bordeaux - Mit der Hitzewelle in Frankreich müssen sich die Menschen örtlich auf Temperaturen bis zu 42 Grad einstellen. Das teilte der Wetterdienst M�t�o France am Donnerstag in seiner aktualisierten Vorhersage mit. In zwölf D�partements wurde die Warnstufe Rot ausgerufen. Wegen mehrerer gleichzeitiger Waldbrände aufgrund der Hitzewelle wurde unterdessen in Katalonien Großalarm ausgerufen. Bisher sind insgesamt etwa 1.100 Hektar Wald- und Buschland vernichtet worden.

7.093 Corona-Neuinfektionen seit gestern gemeldet

Wien - Die Zahlen steigen weiter: In Österreich sind seit gestern (Stand: Donnerstag, 9.00 Uhr) 7.093 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.639). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 361,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit gab es offiziell innerhalb von 24 Stunden (Sieben-Tages-Schnitt: täglich 4,7).

Nehammer schließt MwSt.-Senkung auf Lebensmittel nicht aus

Wien - Obwohl die Regierung gerade ein Anti-Teuerungs-Paket mit einem Gesamtvolumen von 28 Mrd. Euro bis 2026 präsentiert hat, schließt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) weitere Maßnahmen wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nicht aus, wie er in diversen Zeitungsinterviews am Donnerstag erklärt.

EU verpflichtet Techriesen auf Kampf gegen Desinformation

Brüssel - US-Technologieriesen wie Facebook, Google, Twitter und Microsoft haben sich dazu verpflichtet, in der EU mehr gegen die Verbreitung von Falschnachrichten sowie gefälschte Konten und Polit-Werbung auf ihren Plattformen zu unternehmen. Am Donnerstag stimmten die Konzerne einem entsprechenden Verhaltenskodex zu. Bei Verfehlungen drohen ihnen Strafen von bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes. Laut EU-Industriekommissar Thierry Breton sei auch die Verbannung aus Europa denkbar.

US-Experten für Corona-Vakzin-Zulassung für jüngste Kinder

Washington - Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Sowohl der Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer als auch das Präparat von Moderna könnten dafür zum Einsatz kommen, urteilte das Gremium am Mittwoch nach stundenlanger Diskussion jeweils einstimmig.

