Scholz und Macron wollen EU-Beitrittsstatus für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich erstmals dafür stark gemacht, dass die Ukraine ein Beitrittskandidat für die Europäischen Union wird. Scholz sagte am Donnerstag bei seinem lang erwarteten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew: "Meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft: Die Ukraine gehört zur europäischen Familie."

Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich rechtswidrig

Brüssel/EU-weit/Luxemburg - Die Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich ist nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) rechtswidrig. Die Anpassung der Höhe von Familienleistungen, Kinderabsetzbeträgen und anderen familiären Steuervorteilen für EU-Bürger, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben, verstoße gegen Unionsrecht, kommen die Luxemburger Richter in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil (Rechtssache C-328/20) zum Schluss.

Hitzewelle in Frankreich und Waldbrände in Spanien

Bordeaux - Mit der Hitzewelle in Frankreich müssen sich die Menschen örtlich auf Temperaturen bis zu 42 Grad einstellen. Das teilte der Wetterdienst M�t�o France am Donnerstag in seiner aktualisierten Vorhersage mit. In zwölf D�partements wurde die Warnstufe Rot ausgerufen. Wegen mehrerer gleichzeitiger Waldbrände aufgrund der Hitzewelle wurde unterdessen in Katalonien Großalarm ausgerufen. Bisher sind insgesamt etwa 1.100 Hektar Wald- und Buschland vernichtet worden.

Unwetter fordert Feuerwehren in Kärnten und Steiermark

Graz/Klagenfurt - Unwetter mit Gewitter und Hagel haben am Donnerstagnachmittag Feuerwehren in Südösterreich auf Trab gehalten. Besonders im Grenzgebiet zwischen Kärnten und der Steiermark kam es zu Hagelschäden und kleinräumigen Überflutungen. Auf der Südautobahn (A2) bei Wolfsberg-Süd gab es Behinderungen: Weil umgefallenen Bäume zur Seite geräumt werden mussten, war die Autobahn hier nur einspurig befahrbar.

Nehammer schließt MwSt.-Senkung auf Lebensmittel nicht aus

Wien - Obwohl die Regierung gerade ein Anti-Teuerungs-Paket mit einem Gesamtvolumen von 28 Mrd. Euro bis 2026 präsentiert hat, schließt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) weitere Maßnahmen wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nicht aus, wie er in diversen Zeitungsinterviews am Donnerstag erklärt.

7.093 Corona-Neuinfektionen seit gestern gemeldet

Wien - Die Zahlen steigen weiter: In Österreich sind seit gestern (Stand: Donnerstag, 9.00 Uhr) 7.093 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.639). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 361,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit gab es offiziell innerhalb von 24 Stunden (Sieben-Tages-Schnitt: täglich 4,7).

Wiener Börse nach mehreren Notenbank-Zinsschritten tief im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach den Zinsschritten wichtiger Notenbanken tief im Minus geschlossen. Der ATX verlor 3,88 Prozent auf 3.014,16 Punkte. Auch andere Börsen gaben stark nach. Am Mittwoch hatten die Börsen noch gelassen auf die Zinserhöhung in den USA reagiert. Am Donnerstag gerieten sie aber unter Druck, nachdem auch die SNB ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation überraschend erhöht hatte. Der Zinsschritt der Bank of England war hingegen erwartet worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red