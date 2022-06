Empfehlung der Kommission für EU-Beitrittsantrag der Ukraine

Brüssel - Die EU-Kommission wird sich aller Voraussicht nach für eine Vergabe des EU-Beitrittskandidatenstatus an die Ukraine und an Moldau aussprechen. Wie die Deutsche Presse-Agentur in der Nacht aus Kommissionskreisen erfuhr, soll am Freitag bei einer Sitzung unter der Leitung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine entsprechende Empfehlung für die Regierungen der 27 EU-Mitgliedstaaten beschlossen werden.

Austragungsorte für Fußball-WM in Nordamerika 2026 fix

New York - Gut fünf Monate vor dem Start der Fußball-WM in Katar stehen die Austragungsorte für die danach folgende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fest. Das Turnier 2026 wird das erste mit 48 Teilnehmern. Insgesamt bekommen 16 Städte WM-Spiele - Guadalajara, Mexiko City und Monterrey in Mexiko, Vancouver und Toronto in Kanada und elf Städte in den USA.

Chemiefabrik in Sjewjerodonezk praktisch zerstört

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die Chemiefabrik Azot im schwer umkämpften Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk ist nach ukrainischen Angaben durch den russischen Artillerie- und Raketenbeschuss fast vollständig zerstört. Zuletzt seien durch den Beschuss ein Gebäude und das Pförtnerhaus zerstört worden. "Es gibt insgesamt auf dem Territorium des Chemiegiganten keine erhalten gebliebenen Verwaltungsgebäude mehr", schrieb der Militärgouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, auf Telegram. Die Kämpfe dauerten an.

E-Control- Haber beruhigt zu Gasnotstand: Stehen gut da

Wien/Moskau/Kiew (Kyjiw) - E-Control-Vorstand Alfons Haber beruhigt ob der Wartungsarbeiten bei der Gaspipeline Nord Stream. Österreichs Gasspeicher seien gut gefüllt, der Reparaturvorgang ein üblicher und angekündigter Vorgang und für etwaige Notfälle sei man mit großen wie kleinen Firmen in Kontakt, meinte er im "Ö1-Morgenjournal". "Im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir gut da", meinte er. Der Jahresverbrauch sei zu 40 Prozent abgedeckt, dies sei im Vergleich zu anderen Ländern hoch.

Erneut Daten aus Kärntner Hackerangriff veröffentlicht

Klagenfurt - Die Hackergruppe "Black Cat" hat in der Nacht auf Freitag offenbar erneut Daten veröffentlicht, die aus dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung Ende Mai stammen. Der Wiener IT-Unternehmer Sebastian Bicchi, der bereits vor zwei Wochen veröffentlichte Daten gesichtet hatte, veröffentlichte entsprechende Infos auf Twitter.

RH: Mehr Fördermaßnahmen für behinderte Menschen an Unis

Wien - An den österreichischen Universitäten ist laut Rechnungshof (RH) bei der Gleichstellung behinderter Menschen noch einiges zu tun, und zwar sowohl beim Personal als auch bei den Studierenden: So erfüllt derzeit laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht über die Jahre 2015 bis 2020 keine einzige Uni die gesetzliche Einstellungspflicht behinderter Mitarbeiter, Gebäude seien nicht immer barrierefrei zugänglich und relevante Informationen teils schwer auffindbar.

Frau starb in Vorarlberg in brennendem Auto

Bregenz - Eine 36-Jährige aus Deutschland ist am späten Donnerstagabend nach einem Unfall auf der Rheintalautobahn in ihrem brennenden Auto gestorben. Die in Feldkirch wohnhafte Frau war einem vor ihr fahrenden Lkw aufgefahren, ihr Wagen fing Feuer. Versuche des Lkw-Fahrers, die Bewusstlose aus dem Wagen zu bergen, blieben vergeblich. Erst die Feuerwehr konnte den Vollbrand löschen, so die Vorarlberger Polizei.

Anteil des Tourismus am BIP 2021 bei nur 4,1 Prozent

Wien - Von Österreichs Bruttoinlandsprodukt (BIP) entfielen im Vorjahr nur 4,1 Prozent oder 16,6 Mrd. Euro auf den Tourismus. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der BIP-Anteil noch bei 7,6 Prozent oder mehr als 30,3 Mrd. Euro. 2021 verzeichnete die heimische Hotellerie rund 79,6 Millionen Übernachtungen und 22,1 Millionen Gästeankünfte, womit sich die Zahlen auf die Werte von 1969 bzw. 1988 eingependelt hatten und somit bei der Hälfte des Vorkrisenniveaus lagen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red