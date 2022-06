Brüssel empfiehlt Kandidatenstatus für Ukraine und Moldau

Brüssel - Die EU-Kommission empfiehlt den offiziellen Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau. Georgien soll dagegen nur eine "europäische Perspektive" von der EU versichert erhalten. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel mit. Die Behörde legt damit die Grundlage für einen möglichen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten. Der EU-Gipfel Ende kommender Woche soll diesbezüglich Entscheidungen treffen.

Inflation stieg im Mai auf 7,7 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter beschleunigt. Im Mai lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,7 Prozent - nach 7,2 Prozent im April. Im Mai wurde damit die höchste Teuerungsrate seit April 1976 erreicht. Gegenüber dem Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,8 Prozent. Die auf europäischer Ebene harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Mai ebenfalls 7,7 Prozent.

Song Contest kommendes Jahr nicht in der Ukraine

Wien/Turin - Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr nicht in der Ukraine stattfinden. Dies teilte am Freitag die zuständige European Broadcasting Union mit. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen das Land sei dies unmöglich, so die EBU. Die ukrainische Formation Kalush Orchestra hatte im Mai den Musikbewerb mit "Stefania" gewonnen. Man befinde sich nun in Gesprächen mit der BBC über eine Ausrichtung des ESC 2023 in Großbritannien, so die EBU.

Gasspeicher in Österreich zu 40 Prozent gefüllt

Wien - Österreichs Gasspeicher sind zu 40,2 Prozent gefüllt, in Deutschland sind es 56,3 Prozent und im EU-Schnitt 52,4 Prozent, geht aus den Zahlen der Interessenvereinigung der Speicherunternehmen AGSI von vorgestern hervor. Tschechien kommt gar auf 70,5 Prozent, Ungarn hingegen nur auf 36,5 Prozent. Allerdings hat Österreich im EU-Vergleich relativ hohe Gasspeicher-Kapazitäten, die ungefähr dem Verbrauch eines ganzen Jahres entsprechen.

Humanitäre Lage in Ostukraine laut UNO "extrem alarmierend"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die humanitäre Lage im Osten der Ukraine ist laut dem UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) "extrem alarmierend". Wie das Büro am Freitag mitteilte, verschlechtert sich die Lage in der gesamten Ukraine und besonders im Donbass im Osten des Landes "schnell". Die Situation in und um die schwer umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk sei "besonders beunruhigend". Die Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk wurde nach ukrainischen Angaben fast vollständig zerstört.

Großbritannien genehmigte Assange-Auslieferung an die USA

London - Großbritanniens Regierung hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Das bestätigte das Innenministerium in London am Freitag. Innenministerin Priti Patel habe eine entsprechende Anweisung unterzeichnet. Zuvor hatte bereits ein Gericht in London die Auslieferung Assanges genehmigt. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.

Erneut Daten aus Kärntner Hackerangriff veröffentlicht

Klagenfurt - Die Hackergruppe "Black Cat" hat in der Nacht auf Freitag offenbar erneut Daten veröffentlicht, die aus dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung Ende Mai stammen. Der Wiener IT-Unternehmer Sebastian Bicchi, der bereits vor zwei Wochen veröffentlichte Daten gesichtet hatte, veröffentlichte entsprechende Infos auf Twitter.

Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 feuern Pandemie weiter an

Wien - Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen nimmt aufgrund der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 weiter an Fahrt auf. 4.941 neue Ansteckungen wurden von den Ministerien österreichweit vermeldet. Eine Woche zuvor lag diese Zahl noch bei 4.271. Die fast 5.000 neuen Infektionen liegen somit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 4.735. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 369,1 Fälle pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor war sie noch bei 361,7.

