Sieben weitere Affenpocken-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich sind sieben weitere Fälle von Affenpocken aufgetreten, sechs davon in Wien. Somit erhöht sich die Fallzahl hierzulande auf elf, informierte das Gesundheitsministerium am Freitag in einer Aussendung. Bisher waren zwei Fälle in Wien und zwei in Niederösterreich bekannt geworden. Die Erkrankung ist seit einigen Wochen in Österreich meldepflichtig. Auch die Erhebung von Kontaktpersonen der Neuerkrankten läuft bereits, so das Ministerium.

Brüssel empfiehlt Kandidatenstatus für Ukraine und Moldau

Brüssel - Die EU-Kommission empfiehlt den offiziellen Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau. Georgien soll dagegen nur eine "europäische Perspektive" von der EU versichert erhalten. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel mit. Die Behörde legt damit die Grundlage für einen möglichen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten. Der EU-Gipfel Ende kommender Woche soll diesbezüglich Entscheidungen treffen.

Inflation stieg im Mai auf 7,7 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter beschleunigt. Im Mai lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,7 Prozent - nach 7,2 Prozent im April. Im Mai wurde damit die höchste Teuerungsrate seit April 1976 erreicht. Gegenüber dem Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,8 Prozent. Die auf europäischer Ebene harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Mai ebenfalls 7,7 Prozent.

Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 feuern Pandemie weiter an

Wien - Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen nimmt aufgrund der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 weiter an Fahrt auf. 4.941 neue Ansteckungen wurden von den Ministerien österreichweit vermeldet. Eine Woche zuvor lag diese Zahl noch bei 4.271. Die fast 5.000 neuen Infektionen liegen somit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 4.735. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 369,1 Fälle pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor war sie noch bei 361,7.

Putin greift Westen scharf an

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin greift den Westen verbal massiv an. Die USA agierten, als seien sie von Gott auf die Erde mit heiligen Interessen geschickt worden, sagte Putin am Freitag auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg. "Unsere westlichen Kollegen denken immer noch in Kategorien des vergangenen Jahrhunderts, sie behandeln andere Länder wie Kolonien", sagte Putin und betonte, nichts in der internationalen Politik werde so sein, wie es einmal gewesen sei.

Großbritannien genehmigte Assange-Auslieferung an die USA

London - Schwerer Rückschlag für Julian Assange: Großbritannien hat nach jahrelangem Hin und Her die Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die USA genehmigt. Innenministerin Priti Patel unterschrieb dazu eine entsprechende Verfügung, wie ihr Ministerium am Freitag in London mitteilte. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem Australier drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Wikileaks kündigte an, erneut vor Gericht zu ziehen.

Song Contest kommendes Jahr nicht in der Ukraine

Wien/Turin - Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr nicht in der Ukraine stattfinden. Dies teilte am Freitag die zuständige European Broadcasting Union mit. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen das Land sei dies unmöglich, so die EBU. Die ukrainische Formation Kalush Orchestra hatte im Mai den Musikbewerb mit "Stefania" gewonnen. Man befinde sich nun in Gesprächen mit der BBC über eine Ausrichtung des ESC 2023 in Großbritannien, so die EBU.

Gasspeicher in Österreich zu 40 Prozent gefüllt

Wien - Österreichs Gasspeicher sind zu 40,2 Prozent gefüllt, in Deutschland sind es 56,3 Prozent und im EU-Schnitt 52,4 Prozent, geht aus den Zahlen der Interessenvereinigung der Speicherunternehmen AGSI von vorgestern hervor. Tschechien kommt gar auf 70,5 Prozent, Ungarn hingegen nur auf 36,5 Prozent. Allerdings hat Österreich im EU-Vergleich relativ hohe Gasspeicher-Kapazitäten, die ungefähr dem Verbrauch eines ganzen Jahres entsprechen.

Wiener Börse nach mehreren Notenbank-Zinsschritten tief im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag sehr fest gezeigt. Der Leitindex ATX baute seine Kursgewinne aus und legte um 2,36 Prozent auf 3.085,35 Einheiten zu. Für unerwartete Kursbewegungen könnte der heutige große Verfall sorgen, an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen. Banken waren stark gesucht. Erste Group legten 3,5 Prozent zu und BAWAG verbuchten einen Kursgewinn von 3,9 Prozent.

