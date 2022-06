Filmlegende Jean-Louis Trintignant starb mit 91

Paris - Er stand selbst im hohen Alter noch vor der Kamera und prägte das französische Kino über viele Jahrzehnte hinweg. Nun ist Jean-Louis Trintignant im Alter von 91 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte. Damit geht ein Schauspielerleben zu Ende, das auf Rollen in rund 150 Kino- und Fernsehproduktionen zurückblicken konnte. Bekannt wurde der am 11. Dezember 1930 geborene Trintignant mit "Ein Mann und eine Frau" (1966), zur Legende mit Michael Hanekes "Amour" (2012).

Brüssel empfiehlt Kandidatenstatus für Ukraine und Moldau

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Der russische Angriffskrieg öffnet der Ukraine die erste Tür auf dem Weg nach Europa. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, dem Land den Status eines Beitrittskandidaten zur EU zu verleihen, dasselbe gilt für Moldau. Georgien soll dagegen nur eine "europäische Perspektive" versichert erhalten. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel mit und legte damit die Grundlage für einen möglichen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten.

Inflation stieg im Mai auf 7,7 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter beschleunigt. Im Mai lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,7 Prozent - nach 7,2 Prozent im April. Im Mai wurde damit die höchste Teuerungsrate seit April 1976 erreicht. Gegenüber dem Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,8 Prozent. Die auf europäischer Ebene harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Mai ebenfalls 7,7 Prozent.

Sieben weitere Affenpocken-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich sind sieben weitere Fälle von Affenpocken aufgetreten, sechs davon in Wien. Somit erhöht sich die Fallzahl hierzulande auf elf, informierte das Gesundheitsministerium am Freitag in einer Aussendung. Bisher waren zwei Fälle in Wien und zwei in Niederösterreich bekannt geworden. Die Erkrankung ist seit einigen Wochen in Österreich meldepflichtig. Auch die Erhebung von Kontaktpersonen der Neuerkrankten läuft bereits, so das Ministerium.

Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 feuern Pandemie weiter an

Wien - Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen nimmt aufgrund der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 weiter an Fahrt auf. 4.941 neue Ansteckungen wurden von den Ministerien österreichweit vermeldet. Eine Woche zuvor lag diese Zahl noch bei 4.271. Die fast 5.000 neuen Infektionen liegen somit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 4.735. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 369,1 Fälle pro 100.000 Einwohner. Tags zuvor war sie noch bei 361,7.

Grünes Licht in USA für Corona-Impfstoffe für kleine Kinder

Washington/Wien - Die Corona-Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna sind in den USA nun auch für Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren zugelassen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe ihnen Notfallzulassungen für diese Altersgruppe erteilt, berichteten die Hersteller am Freitag. Österreich werde sich dann an den Empfehlungen der europäischen Arzneimittelbehörde EMA orientieren, wie es aus dem Gesundheitsministerium hieß.

Grünes Licht für Einführung des Euro in Kroatien

EU-weit/Brüssel - Kroatien hat von den anderen EU-Staaten grünes Licht für die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro erhalten. "Wir haben heute die Entscheidungen getroffen, die es Kroatien ermöglichen werden, ab dem 1. Januar 2023 auf den Euro umzusteigen", sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag als aktueller Vorsitzender des EU-Finanzministerrates. Dies sei eine hervorragende Neuigkeit.

Putin würde Atomwaffen nutzen, um Souveränität zu schützen

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine von Russland ausgehende Gefahr eines Atomkriegs zurückgewiesen. Sobald man auf Äußerungen ausländischer Politiker reagiere, hieße es sofort, Russland drohe irgendjemandem, sagte Putin am Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Dann fügte er hinzu: "Wir bedrohen nichts. Aber alle sollen wissen, was wir haben und was wir gegebenenfalls einsetzen werden, um unsere Souveränität zu schützen."

