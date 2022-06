Brüssel empfiehlt Kandidatenstatus für Ukraine und Moldau

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Der russische Angriffskrieg öffnet der Ukraine die erste Tür auf dem Weg nach Europa. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, dem Land den Status eines Beitrittskandidaten zur EU zu verleihen, dasselbe gilt für Moldau. Georgien soll dagegen nur eine "europäische Perspektive" versichert erhalten. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel mit und legte damit die Grundlage für einen möglichen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten.

Filmlegende Jean-Louis Trintignant starb mit 91

Paris - Er stand selbst im hohen Alter noch vor der Kamera und prägte das französische Kino über viele Jahrzehnte hinweg. Nun ist Jean-Louis Trintignant im Alter von 91 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte. Damit geht ein Schauspielerleben zu Ende, das auf Rollen in rund 150 Kino- und Fernsehproduktionen zurückblicken konnte. Bekannt wurde der am 11. Dezember 1930 geborene Trintignant mit "Ein Mann und eine Frau" (1966), zur Legende mit Michael Hanekes "Amour" (2012).

EU-Staaten genehmigen Auszahlung von Corona-Hilfen an Polen

Warschau/Brüssel - Die EU-Staaten haben unter Auflagen die Auszahlung der Mittel aus dem milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds an Polen genehmigt. Die EU-Finanzminister stimmten am Freitag bei einem Treffen in Brüssel für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission. Die Regierung in Warschau sei "sehr wichtige Verpflichtungen zur Unabhängigkeit der Justiz" eingegangen, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Diese müssten nun "vor jeder Zahlung" eingehalten werden.

Putin würde Atomwaffen nutzen, um Souveränität zu schützen

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine von Russland ausgehende Gefahr eines Atomkriegs zurückgewiesen. Sobald man auf Äußerungen ausländischer Politiker reagiere, hieße es sofort, Russland drohe irgendjemandem, sagte Putin am Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Dann fügte er hinzu: "Wir bedrohen nichts. Aber alle sollen wissen, was wir haben und was wir gegebenenfalls einsetzen werden, um unsere Souveränität zu schützen."

Ukrainische Truppen erobern angeblich Dorf im Osten zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Ukrainische Truppen haben nach Angaben ihrer Militärführung ein Dorf im umkämpften Osten des Landes von russischen Truppen zurückerobert. Der Generalstab nannte am Freitagabend das Dorf Dmytriwka bei Isjum im Gebiet Charkiw. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. In der östlichsten Stadt der Frontlinie, Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk, war den ukrainischen Angaben nach weiter jede Straße umkämpft. Die Stadt und ihre Umgebung liege unter schwerem Artilleriefeuer.

Grünes Licht für Einführung des Euro in Kroatien

EU-weit/Brüssel - Kroatien hat von den anderen EU-Staaten grünes Licht für die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro erhalten. "Wir haben heute die Entscheidungen getroffen, die es Kroatien ermöglichen werden, ab dem 1. Januar 2023 auf den Euro umzusteigen", sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag als aktueller Vorsitzender des EU-Finanzministerrates. Dies sei eine hervorragende Neuigkeit.

