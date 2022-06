Bis zu 50 Prozent der ukrainischen Armeeausrüstung zerstört

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee hat nach Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hohe materielle Verluste erlitten. "Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei der Ausrüstung", sagte der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin "National Defense". "Schätzungsweise 1.300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme wurden verloren."

Ukrainische Truppen erobern angeblich Dorf im Osten zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Ukrainische Truppen haben nach Angaben ihrer Militärführung ein Dorf im umkämpften Osten des Landes von russischen Truppen zurückerobert. Der Generalstab nannte am Freitagabend das Dorf Dmytriwka bei Isjum im Gebiet Charkiw. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. In der östlichsten Stadt der Frontlinie, Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk, war den ukrainischen Angaben nach weiter jede Straße umkämpft. Die Stadt und ihre Umgebung liege unter schwerem Artilleriefeuer.

Putin würde Atomwaffen nutzen, um Souveränität zu schützen

St. Petersburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine von Russland ausgehende Gefahr eines Atomkriegs zurückgewiesen. Sobald man auf Äußerungen ausländischer Politiker reagiere, hieße es sofort, Russland drohe irgendjemandem, sagte Putin am Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Dann fügte er hinzu: "Wir bedrohen nichts. Aber alle sollen wissen, was wir haben und was wir gegebenenfalls einsetzen werden, um unsere Souveränität zu schützen."

NEOS wollen russischen Einfluss im Parlament debattieren

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die NEOS wollen den russischen Einfluss auf Österreich bzw. die Abhängigkeit (wegen der Gas-Lieferungen) im Parlament thematisieren. Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper fordert in einem Statement gegenüber der APA die Einberufung des ständigen Unterausschusses des Innenausschusses ("Geheimdienst-Ausschuss"). Auch soll geklärt werden, warum die schwarz-rote Regierung 2015 nicht auf Geheimdienst-Warnungen vor der Nähe von Ex-OMV-Vorstand Rainer Seele zu Putin reagiert habe.

EU-Staaten genehmigen Auszahlung von Corona-Hilfen an Polen

Warschau/Brüssel - Die EU-Staaten haben unter Auflagen die Auszahlung der Mittel aus dem milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds an Polen genehmigt. Die EU-Finanzminister stimmten am Freitag bei einem Treffen in Brüssel für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission. Die Regierung in Warschau sei "sehr wichtige Verpflichtungen zur Unabhängigkeit der Justiz" eingegangen, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Diese müssten nun "vor jeder Zahlung" eingehalten werden.

Weltkunstschau documenta fifteen in Kassel eröffnet

Kassel - Ab heute, Samstag, ist die documenta fifteen im deutschen Kassel für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Kuratiert wird die 15. Ausgabe der Weltkunstausstellung, die alle fünf Jahre die hessische Stadt in ein Barometer der Kunstwelt verwandelt, dieses mal vom indonesischen Kollektiv ruangrupa. Dieses hat als Symbol und Ansatz für die Schau eine Reisscheune, genannt lumbung, auserkoren.

